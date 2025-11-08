Αυγουστή: «Αδικούμε τους εαυτούς μας» - Τι είπε για τον Κουν αντί του Λέουβενμπεργκ

Ευχαριστημένος ο Σωφρόνης Αυγουστή μετά τη νίκη του Απόλλωνα επί του Εθνικό στο Δασάκι (0-1), δήλωσε τα ακόλουθα:

«Παρουσιάσαμε θετικό πρόσωπο. Ήμασταν πολύ καλοί. Κάποιες φορές αδικούμε τους εαυτούς μας. Μπορούσαμε να σκοτώσουμε αυτό το παιχνίδι γιατί στο τέλος κινδυνέψαμε να χάσουμε άλλους δύο βαθμούς. Ξέρουμε ότι ο Εθνικός ήταν αήττητος στην έδρα του. Πρέπει να εκμεταλλευθούμε και εμείς το Αλφαμέγα γιατί μέχρι τώρα δεν το πράξαμε».

Για την παρουσία του Κουν αντί του Λέουβενμπεργκ, σχολίασε: «Στηρίζω τους παίκτες μου. Ο Κουν πέρσι όταν ήρθα είχε δεχθεί τέσσερα γκολ από την ΑΕΚ αλλά συνέχισα να τον βάζω. Θα τον βοηθήσει αυτό το παιχνίδι και έχουμε ένα καλό ρόστερ που πρέπει να το αξιοποιούμαι».