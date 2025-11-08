Xωρίς Καμαρά ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της.

Η τελευταία προπόνηση, στη βροχερή Νέα Μεσημβρία, περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια και πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας.

Ο Μαντί Καμάρα έβγαλε μέρος της προπόνησης, ενώ ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης.

Οι υπόλοιποι παίκτες εκτός αυτών των δύο είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου για το ντέρμπι της Κυριακής (09.11).