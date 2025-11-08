Xωρίς Καμαρά ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Γνωστή έγινε η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στην οποία δεν συμπεριλήφθηκε ο Μαντί Καμαρά.
Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της.
Η τελευταία προπόνηση, στη βροχερή Νέα Μεσημβρία, περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια και πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας.
Ο Μαντί Καμάρα έβγαλε μέρος της προπόνησης, ενώ ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης.
Οι υπόλοιποι παίκτες εκτός αυτών των δύο είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου για το ντέρμπι της Κυριακής (09.11).