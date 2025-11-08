ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Σόκαρε» την Άρσεναλ στο 94’ Σάντερλαντ!

Στο Stadium of Light η Σάντερλαντ έβαλε δύσκολα στην Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική και κατάφερε να της πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2).

Η Άρσεναλ δεν είχε σκοπό να αφήσει κανέναν βαθμό χαμένο εναντίον της Σάντερλαντ, κατάφερε αρχικώς να κάνει την ανατροπή με τους Σάκα και Τροσάρντ μέσα σε λίγα λεπτά, όμως το σύνολο του Λε Μπρις είχε τον τρόπο τέσσερα λεπτά πριν το τέλος να πάρει την ισοπαλία.

Ο αγώνας

Μπορεί οι Λονδρέζοι να είχαν την κατοχή κ;ο τον έλεγχο της μπάλας από το ξεκίνημα του αγώνα, ωστόσο η Σάντερλαντ ήταν εκείνη που κατάφερε να ανοίξει το σκορ του αγώνα στο 36' με τον Μπαλάρντ και να παγώσει τους παίκτες του Μικέλ Αρτέτα.

Οι Κανονιέρηδες στο δεύτερο μέρος μπήκαν ακόμη πιο δυνατά για να ισορροπήσουν το σκορ με τον Σάκα στο 54'. Έκτοτε περιόρισαν στο δικό της μισό την Σάντερλαντ και δεν σταματούσαν να επισκέπτονται την αντίπαλη εστία.

Το αποτέλεσμα ήταν στο 74' ο Τροσάρντ να βρει δίχτυα μετά από την πάσα του Ζουμπιμέντι, όταν και έκανε το σουτ με το δεξί πόδι και έστειλε την μπάλα αριστερά στην εστία του Ρόεφς.

Έκτοτε οι Λονδρέζοι είχαν τον πλήρη έλεγχο και δεν άφηναν την Σάντερλαντ να τους παραβιάσει την άμυνα. Η εικόνα αυτή ωστόσο άλλαξε στο 90+4' με τον Μπόμπι, ο οποίος έκανε το 2-2, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Πηγή: sdna.gr

 

