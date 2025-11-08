«Δένει» Πιρόλα ο Ολυμπιακός

Μετά την ανανέωση της συνεργασία του με τον Κοστίνια, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως προχωρά σε μια ακόμη σημαντική κίνηση που αφορά τη διατήρηση του βασικού κορμού του ρόστερ του.

Συγκεκριμένα, οι “ερυθρόλευκοι” βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Λορέντσο Πιρόλα για την επέκταση του συμβολαίου του Ιταλού στόπερ έως το καλοκαίρι του 2029, δύο χρόνια αργότερα, δηλαδή, από ότι προβλέπει η τρέχουσα συμφωνία.

Ο διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Ιτλαίας μετράει 44 συμμετοχές με την ομάδα του Πειραιά σε όλες τις διοργανώσεις και έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα στο κέντρο της “ερυθρόλευκης” άμυνας