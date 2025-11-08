Ανγκελόφσκι: «Δεν θέλω να σχολιάσω αυτή τη φάση»

Δυσαρεστημένος από το αποτέλεσμα (0-1) απέναντι στον Απόλλωνα, αλλά ευχαριστημένος από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του παρουσιάστηκε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Εθνικού Ίγκορ Ανγκελόφσκι.

«Είμαι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου αφούέβγαλαν ενέργεια και δημιούργησαν ευκαιρίες. Πετύχαμε και γκολ το οποίο ακυρώθηκε, δεν θέλω να σχολιάσω αυτή τη φάση. Ήμασταν κυρίαρχοι στο δεύτερο ημίχρονο. Αξίζαμε κάτι από το παιχνίδι».

Για το αν θέλει μεταγραφές για να παλέψει για την εξάδα, είπε «Θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια της ομάδας από την μέρα που ήρθα, ήταν καλά. Είμαι χαρούμενος που δουλεύω με αυτούς τους παίκτες. Δεν είναι ώρα τώρα να μιλήσουμε για νέους παίκτες. Πρέπει να ξεκουραστούμε τώρα με τη διακοπή και να επιστρέψουν οι τραυματίες. Πρέπει να προετοιμάσουμε όσο το δυνατό καλύτερα την ομάδα για τα επόμενα παιχνίδια. Όλο το σταφ κάνει καλή δουλειά».