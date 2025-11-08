ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αφεντικό και στις κατατακτήριες του Ιντερλάγκος ο poleman Νόρις - Αποκλεισμός σοκ και 16η θέση για τον Φερστάπεν!

Μετά την σπουδαία νίκη στο Sprint Race του Ιντερλάγκος, ο Λάντο Νόρις κατέκτησε και την pole position για τον αυριανό αγώνα του GP της Βραζιλίας! Στην 4η θέση ο Πιάστρι, καταστροφή για τον Φερστάπεν!

Σε ονειρικό και ένα από τα καλύτερα της καριέρας του εξελίσσεται το τριήμερο του Grand Prix της Βραζιλίας για τον Λάντο Νόρις!

Μετά την χθεσινή pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του Sprint Race και τη σημερινή εντυπωσιακή νίκη του στον μίνι-αγώνα των 24 γύρων, ο Βρετανός πιλότος της McLaren κυριάρχησε και στις βραδινές κατατακτήριες δοκιμές του μεγάλου αυριανού αγώνα στην πίστα του Ιντερλάγκος!

Με την ψυχολογία στα ύψη και ένα μονοθέσιο να «πετά» στην πάντα γρήγορη και απαιτητική πίστα του Σάο Πάολο, ο Νόρις κατέγραψε τον καλύτερο χρόνο στο Q3 και κατέκτησε την έκτη φετινή του pole position με χρόνο 1:09.511. Από τη δεύτερη θέση του grid θα εκκινήσει ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes που παρουσιάζει πολύ καλό πρόσωπο στη Βραζιλία, ενώ, την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari.

Ο έτερος πιλότος της McLaren και άμεσος διεκδικητής του τίτλου από τον Νόρις, Όσκαρ Πιάστρι, κατέγραψε τον 4ο καλύτερο χρόνο, εκκινώντας από μειονεκτική θέση σε σχέση με τον Βρετανό.

Όσον αφορά τον Μαξ Φερστάπεν, ο τετράκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής, που παραμένει «ζωντανός» στη μάχη του τίτλου, γνώρισε σοκαριστικό αποκλεισμό από το Q1! Κάπως έτσι, ο «Super Max» θα ξεκινήσει την προσπάθειά του στο Grand Prix του Ιντερλάγκος από τη 16η θέση!

