«Να τους βοηθήσω να καταλάβουν ότι έχουν μεγαλύτερα περιθώρια εξέλιξης»

Η απόκτηση των τριών βαθμών ήταν το σημαντικότερο για τον Άρη στον αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα τόνισε ο προπονητής της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», Αρτσιόμ Ρατζκόφ.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι πριν καν ξεκινήσει. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε τους τρεις βαθμούς πριν από τη διακοπή και ήμασταν συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα» ανάφερε.

Σε ερώτηση, εάν αυτός είναι ο Άρης που θέλει να βλέπει μέχρι το τέλος της περιόδου, είπε:

«Είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί έχει να κάνει και με τα αποτελέσματα και με την ευστοχία. Θέλουμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που δημιουργούμε. Έχουμε αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές που μέχρι στιγμής δεν αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Είναι δική μου δουλειά, πέρα από τα αποτελέσματα, να τους βοηθήσω να βελτιωθούν και πρέπει οι νεαροί μας παίκτες να καταλάβουν ότι έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια εξέλιξης».