Χιμένεθ: «Αυτός που όρισε το παιχνίδι στις 15:00, θα ήθελα να του κεράσω ένα ποτό στο κέντρο του γηπέδου»

Ο Άρης έφυγε από το Αγρίνιο με νίκη, αφού ο Λορέν Μορόν σκόραρε στις καθυστερήσεις για το 1-0 επί του Παναιτωλικού.

Ο Μανόλο Χιμένεθ στις δηλώσεις στάθηκε στην ώρα που διεξήχθη ο αγώνας, λέγοντας πως θα ήθελε να κεράσει ένα ποτό στο κέντρο του γηπέδου τον άνθρωπο που όρισε το ματς μέσα στο μεσημέρι.

«Αυτός που όρισε στις 3 η ώρα το παιχνίδι, θα ήθελα να του κεράσω ένα ποτό στο κέντρο του γηπέδου. Ο Μορόν είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και που είναι αυτός που καθορίζει τα περισσότερα παιχνίδια. Θέλω αυτή η συνέχεια να γίνεται σε κάθε παιχνίδι, αλλά όταν θα μπορέσουν όλοι οι παίκτες να επιστρέψουν από τους τραυματισμούς τους, τότε η ομάδα θα δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο».

sport-fm.gr