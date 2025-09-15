Σε δύσκολη θέση ο Βιτόρια...

Η νέα κάκιστη εμφάνιση του Παναθηναϊκού και η «σοκαριστική» ήττα απ' την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» το βράδυ της Κυριακής (14/9), που οδήγησε τους «πράσινους» σε νέα απώλεια βαθμών, φέρνει άμεσες εξελίξεις στο «τριφύλλι». Σε πρώτη φάση στο θέμα του προπονητή...

Ο Ρουί Βιτόρια είναι πλέον σε πολύ δεινή θέση, καθώς ο Παναθηναϊκός -αν και προκρίθηκε σε League Phase του Europa League- έχει ξεκινήσει πολύ «στραβά» της σεζόν στο πρωτάθλημα, είναι στο -8 απ' την κορυφή (έστω και με αγώνα λιγότερο, αυτόν με τον ΟΦΗ που θα γίνει αρχές Ιανουαρίου) και η κατάσταση είναι πλέον πολύ συμπιεσμένη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει χάσει πλέον τα στηρίγματά του στην ομάδα και είναι πολύ πιθανό ακόμη κι εντός της σημερινής (15/9) ημέρας να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με τον Παναθηναϊκό να προχωράει σε αλλαγή προπονητή. Ήδη -παρότι δεν λέγεται το παραμικρό απ' το κλαμπ- εξετάζονται πιθανές διάδοχες λύσεις, σε μία ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη επιλογή για την επόμενη ημέρα του «πράσινου» πάγκου.