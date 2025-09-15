ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε δύσκολη θέση ο Βιτόρια...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε δύσκολη θέση ο Βιτόρια...

Η νέα κάκιστη εμφάνιση του Παναθηναϊκού και η «σοκαριστική» ήττα απ' την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» το βράδυ της Κυριακής (14/9), που οδήγησε τους «πράσινους» σε νέα απώλεια βαθμών, φέρνει άμεσες εξελίξεις στο «τριφύλλι». Σε πρώτη φάση στο θέμα του προπονητή...

Ο Ρουί Βιτόρια είναι πλέον σε πολύ δεινή θέση, καθώς ο Παναθηναϊκός -αν και προκρίθηκε σε League Phase του Europa League- έχει ξεκινήσει πολύ «στραβά» της σεζόν στο πρωτάθλημα, είναι στο -8 απ' την κορυφή (έστω και με αγώνα λιγότερο, αυτόν με τον ΟΦΗ που θα γίνει αρχές Ιανουαρίου) και η κατάσταση είναι πλέον πολύ συμπιεσμένη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει χάσει πλέον τα στηρίγματά του στην ομάδα και είναι πολύ πιθανό ακόμη κι εντός της σημερινής (15/9) ημέρας να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με τον Παναθηναϊκό να προχωράει σε αλλαγή προπονητή. Ήδη -παρότι δεν λέγεται το παραμικρό απ' το κλαμπ- εξετάζονται πιθανές διάδοχες λύσεις, σε μία ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη επιλογή για την επόμενη ημέρα του «πράσινου» πάγκου.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη