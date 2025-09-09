Σπανούλης: «Έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας»

Πανευτυχής για την πρόκριση της Ελλάδας σε ημιτελικά EuroBasket μετά από 16 χρόνια ήταν ο Βασίλης Σπανούλς, ωστόσο, τόνισε πως η Εθνική έχει πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Κάναμε μία νίκη και περάσαμε στα ημιτελικά. Τώρα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι μπροστά μας, θα προετοιμαστούμε γι' αυτό και θα είμαστε έτοιμοι. Είναι μία νίκη που μας πάει στα ημιτελικά. Λέει πολλά και ταυτόχρονα δεν λέει και τίποτα γιατί έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας».

«Παίξαμε εξαιρετικά, ήταν πολύ καλή η συμπεριφορά και στην άμυνα και στην επίθεση. Για ακόμη μία φορά σκοράραμε σε μία πολύ καλή άμυνα σχεδόν 90 πόντους. Παίξαμε καλές άμυνες, παλέψαμε και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γι' αυτή την προσπάθεια».

«Δεν με ενδιαφέρει που δεν μπήκαν στο τέλος τα σουτ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, όταν βγαίνουν τέτοια σουτ. Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ακόμα ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και θα ετοιμαστούμε. Έχουμε ακόμα μία ημέρα έξτρα ξεκούρασης και θα είμαστε έτοιμοι».