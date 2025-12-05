Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση από οποιονδήποτε για την απόκτηση της ΠΑΕ»

Ξεκάθαρη θέση, για μια ακόμα φορά βέβαια, αναφορικά με τα σενάρια που εμφανίζονται ξανά εσχάτως και αφορούν την πώληση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από πλευράς «πράσινων»!

Καθώς, μετά τα όσα είχε δηλώσει επί του θέματος ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος στην συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, ήρθε σήμερα (05/12) και η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ επί του θέματος.

Με την διοίκηση της ομάδας να βάζει τα πράγματα στη... σωστή βάση, ως προς το τι ισχύει και παράλληλα να κλείνει το συγκεκριμένο ζήτημα με τον πλέον σαφή τρόπο…

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της.

Είναι απολύτως φανερό και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους του συλλόγου μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα».

