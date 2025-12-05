ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση από οποιονδήποτε για την απόκτηση της ΠΑΕ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση από οποιονδήποτε για την απόκτηση της ΠΑΕ»

Ανακοίνωση με αφορμή τα σενάρια περί ενδιαφέροντος για το ιδιοκτησιακό καθεστώς εξέδωσε σήμερα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία προσέγγιση αλλά και πως είναι κατευθυνόμενα.

Ξεκάθαρη θέση, για μια ακόμα φορά βέβαια, αναφορικά με τα σενάρια που εμφανίζονται ξανά εσχάτως και αφορούν την πώληση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από πλευράς «πράσινων»!

Καθώς, μετά τα όσα είχε δηλώσει επί του θέματος ο ιδιοκτήτης του ΠαναθηναϊκούΓιάννης Αλαφούζος στην συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, ήρθε σήμερα (05/12) και η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ επί του θέματος.

Με την διοίκηση της ομάδας να βάζει τα πράγματα στη... σωστή βάση, ως προς το τι ισχύει και παράλληλα να κλείνει το συγκεκριμένο ζήτημα με τον πλέον σαφή τρόπο

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της.

Είναι απολύτως φανερό και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους του συλλόγου μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα».

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο ΓΣΠ για να το αλλάξει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Σλοτ έριξε το... μπαλάκι στη Βίλα, για την κατάσταση του Έλιοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση των 12 ομίλων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β΄ Κατηγορία: Ο ΑΣΙΛ νίκησε τον Διγενή και μπήκε οκτάδα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε... οξυγόνο με διπλό επί της Ένωσης που δύσκολα τη γλιτώνει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρσέδο: «Σημαντικό που παραμείναμε στη κορυφή, κάναμε καλό παιχνίδι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τεσσάρα με... ξεσπάσματα για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνετη νίκη με «ζωγραφιά» και δεκάρι για τη Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τις... γνωστές απουσίες αλλά και επιστροφές - Η αποστολή της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος του Ολυμπιακού στο βόλεϊ επί του ΠΑΟΚ και έβαλε στην τροπαιοθήκη του το 8ο!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ο Λαφόν κι ετοιμάζεται για το «AEL FC Arena»

Ελλάδα

|

Category image

Έτοιμοι για… Γιάννη οι Σαν Αντόνιο Σπερς

NBA

|

Category image

O Byron έσκασε μύτη στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γ΄ Κατηγορία: Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη