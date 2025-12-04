ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αγωνία για Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ ενόψει Άρη, εκτός ο Πέλκας

Αγωνία για Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ ενόψει Άρη, εκτός ο Πέλκας

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Κωνσταντέλια να συμμετέχει σε μέρος του προγράμματος.

Δεύτερο ντέρμπι αιωνίων στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες, όμως, αυτή τη φορά, το ΠΑΟΚ - Άρης θα διεξαχθεί στην Τούμπα. Για τον Δικέφαλο η αγωνία αφορά τον Γιάννη Κωνσταντέλια και θα είναι σημαντικό να επιστρέψει επειδή και οι λύσεις έχουν περιοριστεί.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει σε ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι εκτός τον Δημήτρη Πέλκα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός συνεχίζει τη θεραπεία, είναι νοκ άουτ για το ντέρμπι, όπως και για το ευρωπαϊκό ματς με τη Λουντογκόρετς.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, βέβαια, είναι το σημείο αναφοράς και ο παίκτης που περιμένει ο Λουτσέσκου. Ο άσος του ΠΑΟΚ συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος και φυσικά δεν τίθεται θέμα με τόσες χαμένες προπονήσεις να ξεκινήσει. Είναι πολύ πιθανό, όμως, αν αύριο βγάλει όλη την προπόνηση να συμπεριληφθεί στην αποστολή και να αποφασιστεί αν θα παίξει στη διάρκεια του ματς.

Ο Λουτσέσκου, λοιπόν, θα τον περιμένει μέχρι και την προπόνηση του Σαββάτου, για να δει αν μπορεί να τον υπολογίζει για το κυριακάτικο ντέρμπι. Σε κάθε περίπτωση, η ενδεκάδα αναμένεται ν' αποτελείται από τους Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ ή Ιβανούσετς.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«ΠΑΟΚ-Άρης, μέρος 2ο.

Το πρώτο μέρος του ντουέτου αγώνων κόντρα στον Άρη ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (03.12) στο Χαριλάου. Ο ΠΑΟΚ, αν και ανώτερος, πήρε μόνο έναν βαθμό και πλέον προετοιμάζεται για τη μάχη της Τούμπας την Κυριακή. Η προετοιμασία ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (04.12) στη Νέα Μεσημβρία.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και στην πισίνα. Οι υπόλοιποι έβγαλαν ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε, προθέρμανση, κατοχή, δουλειά στο τακτικό κομμάτι, με έμφαση στην επίθεση και στο φινάλε οικογενειακό δίτερμα.

Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε μέρος της κανονικής προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά.

Την Παρασκευή (05.12) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00

gazzetta.gr

