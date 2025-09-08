Οριστικό: Κατάμεστο το «Γ.Καραϊσκάκης», εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Ελλάδα - Δανία!

Ήταν δεδομένο πως θα γίνει και πλέον είναι επίσημο.

Μερικές ώρες πριν από την έναρξη του σπουδαίου ματς της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, έγινε το sold-out, με τον κόσμο της «γαλανόλευκης» να στέκεται στο πλευρό των διεθνών και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το 2x2.

Είχαν απομείνει 200 εισιτήρια, μαζί και με ορισμένες επιστροφές Δανών και μέσα σε ελάχιστα λεπτά αυτά βρήκαν κάτοχο.

Το «Γ.Καραϊσκάκης» θα είναι, πλέον, κατάμεστο ώστε να δώσει την ώθηση για το απόλυτο, στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.