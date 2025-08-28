Τούμπα… τρόμου για τη Ριέκα και ο καταιγιστικός ΠΑΟΚ πέρασε με πεντάρα στο Europa League!

Στην Τούμπα είναι αλλιώς! Καταιγιστικός ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με τη Ριέκα, διέλυσε με το επιβλητικό 5-0 τους Κροάτες και ανέτρεψε τα δεδομένα στα playoffs του Europa League, παίρνοντας την πρόκριση στη league phase με συνολικό σκορ 5-1.

Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ, Γιακουμάκης και Πέλκας τα γκολ της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Έλληνα φορ να ανοίγει λογαριασμό με τα ασπρόμαυρα με ένα ασύλληπτης ομορφιάς τέρμα περνώντας ως αλλαγή.

Με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μαϊστόροβιτς ολοκλήρωσαν το ματς οι ηττημένοι, που συνεχίζουν στο Conference League.

Την Παρασκευή (29/08) στις 14:00 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς, με τον Ζλόμισλιτς να αποκρούει την κεφαλιά του Οζντόεφ στο τρίτο λεπτό.Εντέλει, το γρήγορο γκολ που ήθελε ο ΠΑΟΚ ήρθε λίγο αργότερα, με τον Ζίβκοβιτς να εκτελεί το κόρνερ από τα δεξιά και τον Μεϊτέ να σκοράρει με ωραία κεφαλιά!

Οι Κροάτες έδειχναν να μην μπορούν να αντιδράσουν, ωστόσο στη μοναδική τους καλή φάση στο πρώτο μέρος, είδαν το σουτ του Φρουκ από το ημικύκλιο της περιοχής να σταματά στο δεξί δοκάρι του Παβλένκα.

Κι αφού δεν έγινε το 1-1, ήρθε το 2-0, με τον Κωνσταντέλια να κάνει εξαιρετική ατομική ενέργεια από τα αριστερά και να τελειώνει ιδανικά τη φάση μέσα από την περιοχή για να δώσει σκορ πρόκρισης στην ομάδα του στο 25’!

Ο ρυθμός ακολούθως έπεσε, με τον Δικέφαλο του Βορρά να διατηρεί με σχετική άνεση το προβάδισμα και να έχει δύο αξιόλογες φάσεις με Μπάμπα (44’) και Μεϊτέ (45’), που δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον αντίπαλο τερματοφύλακα με μακρινές προσπάθειες.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως το πρώτο, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στο 3-0 στο 56’! Σκόρερ ο Τσάλοφ, που μετά το τραγικό λάθος των αμυντικών των φιλοξενούμενων, έλαβε πάσα... πάρε-βάλε από τον Κωνσταντέλια και έδωσε προβάδισμα τριών τερμάτων στην ομάδα του.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν πλέον πολύ πιο άνετοι, με τον Οζντόεφ να απειλεί δις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα (64’-65’), πριν η είσοδος του Γιακουμάκη φέρει αρχικά την αποβολή του Μαϊστόροβιτς (71’) και εν συνεχεία το 4-0 με ένα απίστευτο γκολ!

Στο 77’, ο Έλληνας φορ πέρασε την μπάλα πάνω από τον Χούσιτς και εν συνεχεία την κάρφωσε στα αντίπαλα δίχτυα με τρομερό σουτ από πλάγια θέση, ανοίγοντας λογαριασμό με τη νέα του ομάδα και βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα...

Ο ΠΑΟΚ πάντως δεν είχε τελειώσει ακόμα με τη δύσμοιρη Ριέκα, καθώς στο 89' ήρθε το τελειωτικό χτύπημα, με τον Πέλκα να εκμεταλλεύεται μία ακόμη αδράνεια στην αντίπαλη άμυνα, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0 μέσα από την περιοχή!

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Καμαρά), Ντεσπόντοφ (69’ Τάισον), Κωνσταντέλιας (79’ Πέλκας), Ζίβκοβιτς (79’ Ιβανούσετς), Τσάλοφ (69’ Γιακουμάκης)

Ριέκα (Ρ. Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Λασίτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας (75’ Χούσιτς), Όρετς (60’ Μπούτιτς), Μέναλο (60’ Τσοπ), Γιάνκοβιτς, Φρουκ (84’ Μπογκόγεβιτς)