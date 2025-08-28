Και με Μπαρτσελόνα και με Ρεάλ ο Ολυμπιακός! Οι οκτώ αντίπαλοί του στο Champions League

Πολύ ενδιαφέρουσα... κλήρωση για τον Ολυμπιακό στο Champions League!

Εκτός από την κόντρα του με την Πάφο, θα αγωνιστεί με τα δύο μεγαθήρια της La Liga, Ρεάλ (εντός) και Μπαρτσελόνα (εκτός), όπως και με την Άρσεναλ (εκτός).

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού: Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Μπαρτσελόνα εκτός, Λεβερκούζεν εντός, Άρσεναλ εκτός, Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφος εντός, Καϊράτ εκτός!