«Πρόταση της Καραγκιουμρούκ στην ΑΕΚ για τον Πιερό»

Τη μια από τις τουρκικές ομάδες που παρουσιάζονται να έδειξαν ενδιαφέρον για τον Φραντζί Πιερό κατονόμασε ο Ογκούζ Ορούτς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, η Καραγκιουμρούκ χτύπησε την πόρτα της ΑΕΚ για τον επιθετικό από την Αϊτή.Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση, οι νεοφώτιστοι στην πρώτη κατηγορία της γειτονικής χώρας έκαναν επίσημη πρόταση για την απόκτηση του παίκτη.

Κατά την ίδια πηγή ωστόσο, η «Ένωση» απάντησε ότι δεν είναι προς πώληση στην παρούσα φάση, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει πως αυτό μπορεί ν’ αλλάξει μετά τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ (όπου είναι απαραίτητος, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Ζίνι).

sport-fm.gr