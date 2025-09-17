UCL- IFFHS: Πρόσωπα, ρεκόρ και σερί από τα έξι ματς της πρεμιέρας

Γιουβέντους -Μπορούσια Ντόρτμουντ 4-4

* Είναι μόλις ο δεύτερος αγώνας στην ιστορία του Champions League με 8 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το Μπάγερν εναντίον Ντιναμό Ζάγκρεμπ (9-2) τον Σεπτέμβριο του 2024.

* Είναι ο 5ος αγώνας στην ιστορία του UCL που έληξε ισόπαλος 4-4, μετά από: Αμβούργο -Γιουβέντους (13 Σεπτεμβρίου 2000),Τσέλσι -Λίβερπουλ (14 Απριλίου 2009),Μπάγερ Λεβερκούζεν -Ρόμα (20 Οκτωβρίου 2015),Τσέλσι -Άγιαξ (5 Νοεμβρίου 2019).

Ρεάλ Μαδρίτης -Μαρσέιγ 2-1

* Η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η πρώτη ομάδα που έφτασε τα 700 γκολ στο Champions League.

* Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει χάσει ποτέ εντός έδρας σε 15 αγώνες εναντίον γαλλικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό για οποιαδήποτε ομάδα που φιλοξενεί αντιπάλους από μία χώρα χωρίς να χάσει.

Οι επόμενες σε αυτήν την κατάταξη είναι: Μπάγερν Μονάχου εναντίον Πορτογάλων αντιπάλων (12 αγώνες),Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εναντίον Πορτογάλων αντιπάλων (11 αγώνες), Μπαρτσελόνα εναντίον Πορτογάλων αντιπάλων (11 αγώνες).

* Για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο UCL, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε έναν αγώνα ενώ είχε έναν παίκτη λιγότερο στο ισόπαλο σκορ (1-1). Το ίδιο συνέβη και στις 27 Νοεμβρίου 2013 εναντίον της Γαλατασαράι.

* Ο Ντάνι Καρβαχάλ είναι ο πρώτος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης που αποβλήθηκε με VAR σε αγώνα Champions League.

Είναι ο πρώτος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης που αποβλήθηκε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου»» σε Champions League κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας (η τελευταία ήταν το 2020 με τον Σέρχιο Ράμος εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι).

* Ο Κιλιάν Μπαπέ, με τα δύο πέναλτι που πέτυχε, έφτασε τα 50 γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης σε όλες τις διοργανώσεις σε 64 αγώνες: μόνο ένας παίκτης συλλόγου στον 21ο αιώνα χρειάστηκε λιγότερα παιχνίδια (54) για αυτό: ο Κριστιάνο Ρονάλντο το 2010.

Σε ολόκληρη την ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, 8 παίκτες έφτασαν τα 50 γκολ πιο γρήγορα από τον Μπαπέ.

* Ο Μπαπέ είναι ο δεύτερος παίκτης που μετέτρεψε μια ήττα με 0-1 σε νίκη με 2-1 στο Champions League χάρη σε δύο γκολ με πέναλτι, μετά τον Ντιμίτρι Παγιέ (Μαρσέιγ) εναντίον του Ολυμπιακού το 2020.

* Ο Μπαπέ έχει πλέον πετύχει τα περισσότερα γκολ (57) στην ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Champions League μεταξύ των παικτών που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ τη διοργάνωση.

* Ο Φράνκο Μασταντουόνο έγινε ο νεότερος παίκτης (18 ετών και 33 ημερών) που ξεκίνησε βασικός σε αγώνα Champions League για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Έντρικ που είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2024 εναντίον της Λιλ (18 ετών και 73 ημερών), και ο δεύτερος νεότερος Αργεντινός που το κατάφερε, μετά τον Λιονέλ Μέσι το 2004 (17 ετών και 166 ημερών).

Μόνο ο Χοσέ Ροντρίγκες (17 ετών και 354 ημερών) έπαιξε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης σε νεότερη ηλικία, αλλά το έκανε ως αλλαγή (εναντίον του Άγιαξ το 2012-13).

* Ο Τζερόνιμο Ρούλι είναι ο φιλοξενούμενος τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις (13) που έκανε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» σε αγώνα Champions League. Ισοφαρίζει το ρεκόρ που κατείχε ο Μάαρτεν Στεκέλενμπουργκ, ο οποίος έκανε επίσης 13 αποκρούσεις για τον Άγιαξ στις 15 Σεπτεμβρίου 2010.

Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3

* Η Μπενφίκα δεν είχε χάσει ποτέ αγώνα Champions League έχοντας προβάδισμα 2 γκολ μέχρι το 2025, όταν είχε ήδη συμβεί δύο φορές (επίσης στις 21 Ιανουαρίου εναντίον της Μπαρτσελόνα, 4-5 μετά από προβάδισμα 4-2).

* Ο Γκεόργκι Σουντάκοφ (Μπενφίκα) έδωσε δύο ασίστ στα πρώτα 16 λεπτά του αγώνα: ο τελευταίος που το πέτυχε αυτό στο Champions League ήταν ο Μαρσέλο (Ρεάλ Μαδρίτης, εναντίον της Γαλατασαράι στις 6 Νοεμβρίου 2019).

* Η εντυπωσιακή ανατροπή της Καραμπάγκ την έκανε την πρώτη ομάδα του Αζερμπαϊτζάν που κέρδισε αγώνα Champions League (κύρια φάση).

Τόττεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0

* Η Τότεναμ είναι πλέον αήττητη στα τελευταία 21 εντός έδρας παιχνίδια της σε διοργανώσεις της UEFA.

* Το αυτογκόλ του Λουίζ Τζούνιορ είναι το πιο γρήγορο αυτογκόλ (4 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα) από τερματοφύλακα στην ιστορία του UCL.

Αθλέτικ Μπιλμπάο- Άρσεναλ 0-2

* Η Αθλέτικ έγινε η πρώτη ισπανική ομάδα που ξεκίνησε σε αγώνα Champions League με και τους 11 παίκτες χωρίς προηγούμενη εμπειρία από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Σεπτέμβριο του 1995 (μετρώντας μόνο το ίδιο το UCL, από το 1992).

* Η Άρσεναλ έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών /Champions League που κέρδισε 6 συνεχόμενα παιχνίδια εναντίον Ισπανών αντιπάλων: κατά τη διάρκεια αυτού του σερί, νίκησε επίσης τη Σεβίλλη (δύο φορές), τη Τζιρόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης (δύο φορές).

* Ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ μόλις 36 δευτερόλεπτα αφότου ήρθε από τον πάγκο: το πιο γρήγορο γκολ αλλαγής στην ιστορία των «Κανονιέρηδων» στο Champions League.

PSV Αϊντχόφεν- Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ 1-3

* Η Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ έγινε η πρώτη βελγική ομάδα που κέρδισε στο ντεμπούτο της στο Κύπελλο Πρωταθλητριών /Champions League από την Μόλενμπεκ εναντίον της Βίκινγκ στις 17 Σεπτεμβρίου 1975.

* Η Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ είχε 10 παίκτες που πρωτοεμφανίστηκαν στο Champions League στην αρχική της ενδεκάδα, με μόνο τον τερματοφύλακα Κιέλ Σέρπεν να έχει ήδη αγωνιστεί στο τουρνουά (6 αγώνες για τη Στουρμ Γκρατς το 2024-25).

* Η PSV δέχτηκε 2+ γκολ πριν από το ημίχρονο σε 3 συνεχόμενα παιχνίδια Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία του συλλόγου, αφού το είχε κάνει προηγουμένως τον Μάρτιο-Απρίλιο του 1993 (επίσης 3 συνεχόμενα παιχνίδια).

* Ο Ρούμπεν φαν Μπόμελ (PSV) σημείωσε το πρώτο του γκολ στο Champions League σχεδόν ακριβώς 25 χρόνια αφότου το έκανε ο πατέρας του, Μαρκ φαν Μπόμελ (εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 26 Σεπτεμβρίου 2000).