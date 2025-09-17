Έδωσε ραντεβού για τα ημιτελικά των 200μ. η Ολίβια Φωτοπούλου στο Παγκόσμιο Στίβου στο Τόκιο!

Στις καλύτερες 24 αθλήτριες των 200 μέτρων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου προκρίθηκε η Ολίβια Φωτοπούλου.

Με 23.98 είχε τον 5ο καλύτερο χρόνο από τις έξι προκριματικές σειρές και αυτό της έδωσε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του αγωνίσματος που θα γίνουν την Πέμπτη (14:55). Έτρεξε στη 2η προκριματική σειρά όπου τερμάτισε 5η, σε σχετικά μία γρήγορη κούρσα, με χρόνο που αποδείχθηκε ικανός ώστε η Ολίβια να καταγράψει ακόμη μία σημαντική στιγμή στην καριέρα της.

Στο μεταξύ, σπουδαία παρουσία είχε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στο ίδιο αγώνισμα, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να κάνει την καλύτερη της φετινή επίδοσή (22.92). Κατέλαβε την 3η θέση της 1ης σειράς.