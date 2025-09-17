ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μάντσεστερ Σίτι έδωσε 500 χιλιάδες ευρώ για 14χρονο επιθετικό

Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε τις επαφές και έκλεισε τη συμφωνία για την απόκτηση του νέου μεγάλου ταλέντου του αγγλικού ποδοσφαίρου, του 14χρονου (!) επιθετικού, Γουίλιαμ Στάνλεϊ-Τζόουνς, από τις ακαδημίες της Μπέρνλι, βγάζοντας από τα ταμεία της 500 χιλιάδες ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του και να τον εντάξει στις δικές της ακαδημίες.

Οι ανιχνευτές του συλλόγου από το Μάντσεστερ παρακολουθούσαν τους τελευταίους μήνες τον νεαρό άσο, διεθνή με την εθνική παίδων της Αγγλίας, και εισηγήθηκαν την απόκτηση του. Ετσι η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα πρόλαβε Αρσεναλ και Τσέλσι, παίρνοντας τα δικαιώματα του, έχοντας προσύμφωνο για εξαετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Sun».

Ο νεαρός θα ενταχθεί στις ακαδημίες των «πολιτών» και όταν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του, θα υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό του συμβόλαιο, όπως προβλέπουν σχετικά οι μεταγραφικοί κανονισμοί της FIFA.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

Διαβαστε ακομη