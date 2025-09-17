Απόλυτος χωρίς πολύ… ιδρώτα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η «ελαφρά ταξιαρχία» ξεκίνησε με το τρία στα τρία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά!

Είναι φυσικό επακόλουθο να υπάρχει ικανοποίηση στον Άρη, όντας η μοναδική ομάδα χωρίς απώλειες μετά και την 3η στροφή του πρωταθλήματος. Και με καλή στατιστική εικόνα, σκοράροντας έξι γκολ και έχοντας δεχθεί μόλις έναν. Δεν είναι φαντεζί οι παρουσίες της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», όμως βρίσκει τον τρόπο να παίρνει αυτό που θέλει, χωρίς μάλιστα και πολύ ιδρώτα. Ο προπονητής Άρτζομ Ράτζκοφ δείχνει για την ώρα να διαχειρίζεται καλά το ρόστερ του, παρόλο που από αυτό απουσιάζει λόγω τραυματισμού ο Γκόλτσον εδώ και κάποιες μέρες και ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να βρεθεί στην αποστολή στο επερχόμενο ματς με την ΑΕΚ (Δευτέρα 22/09, 19:00).

Το απόλυτο δεν σημαίνει όμως ότι όλα είναι τέλεια. Πρέπει να βρει τις ατέλειές του ο Άρης και να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερος. Άλλωστε, το εμπόδιο ψηλώνει την προσεχή αγωνιστική αφού θα πάει στη Λάρνακα για να κοντραριστεί με την ΑΕΚ (Δευτέρα 22/09, 19:00).

Το επόμενο 48ωρο θα ξεκαθαρίσει και το μέτωπο των άλλων τραυματιών. O Κοκόριν που έμεινε εκτός δεν φαίνεται να έχει κάτι το σοβαρό, όμως υπάρχει αναμονή για τον Μαγιαμπέλα, που επίσης δεν έπαιξε με τον Ολυμπιακό.

 

