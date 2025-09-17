ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Γιαμάλ, Μπαλντέ και Γκάβι η Μπαρτσελόνα στο Νιούκαστλ

Με απουσίες θα ταξιδέψει η Μπαρτσελόνα στην Αγγλία για το εκτός έδρας ματς με τη Νιούκαστλ στο πλαίσιο της League Phase του Champions League.

Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Νιούκαστλ για το Champions League λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα, ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα, κοινοποιώντας την αποστολή που ταξίδεψε για τον εναρκτήριο αγώνα της League Phase, στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Ο Γιαμάλ τραυματίστηκε παίζοντας με την Εθνική Ισπανίας και ο προπονητής της «Μπάρτσα», Χάνσι Φλικ, επέκρινε τη «ρόχα» επειδή δεν φρόντισε καλύτερα τον 18χρονο, ο οποίος έχασε επίσης τη νίκη του Σαββατοκύριακου στη LaLiga επί της Βαλένθια (6-0).

Εκτός από τον Γιαμάλ, ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά τη σεζόν με δύο γκολ και δύο ασίστ στη LaLiga, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι οι Αλεχάντρο Μπαλντέ και Γκάβι είναι επίσης εκτός, μαζί με τον μακροχρόνιο απόντα Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, αλλά ο Φρένκι ντε Γιονγκ είναι διαθέσιμος.

Η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε στα ημιτελικά της περασμένης σεζόν, ενώ η Νιούκαστλ επέστρεψε στο Champions League αφού δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στη διοργάνωση της περασμένης σεζόν.

sport-fm.gr 

 

