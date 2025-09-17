ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H Γιουνάιτεντ πρέπει να περιμένει αν θέλει να απολύσει τον Αμορίν, αλλιώς θα πληρώσει «χρυσάφι»!

Δημοσιευτηκε:

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει ένα πολύ άσχημο «φεγγάρι».

Ο αποκλεισμός από το League Cup, αλλά και το κακό ξεκίνημα στην Premier League έχουν φέρει «μαύρα σύννεφα» πάνω από τον Ρούμπεν Αμορίν. Ωστόσο, αν οι «κόκκινοι διάβολοι» βιαστούν να τον απολύσουν θα δώσουν ένα «χρυσάφι» για αποζημίωση!

Τι και αν ο Ρούμπεν Αμορίν δεν έχει «κλείσει» καλά-καλά έναν χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Το μέλλον του είναι στον «αέρα»!  

Τα δημοσιεύματα μέρα με τη μέρα γίνονται ολοένα και πιο πολλά, σε ό,τι αφορά τον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Το άσχημο ξεκίνημα στην Premier League και ο αποκλεισμός-σοκ από την Γκρίμσμπι έχουν φέρει ένα... βαρύ κλίμα στην ομάδα.  

Ωστόσο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αν βιάζεται να απολύσει τον Πορτογάλο τεχνικό θα πρέπει να πληρώσει ένα «χρυσάφι»! Όπως αναφέρει η «Daily Mail», αν ο Ρούμπεν Αμορίν αποχωρήσει στον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του, τότε θα εισπράξει 12.000.000 λίρες!  

Επομένως, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα πρέπει να πάρουν μία απόφαση. Σύντομο «διαζύγιο» ή παράταση;

Για την ιστορία, ο πρώην τεχνικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας αν πει «αντίο» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν την 1η Νοεμβρίου θα βάλει πολλά... μηδενικά στον λογαριασμό του! 

Aναλυτικά, τι αναφέρει η «Daily Mail»:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πρέπει να πληρώσει στον Ρούμπεν Αμορίν12 εκατομμύρια λίρες εάν τον απολύσει εντός του πρώτου έτους του συμβολαίου του στο Old Trafford. Διορίστηκε προπονητής την 1η Νοεμβρίου 2024».

