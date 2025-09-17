Στα ημιτελικά των 200μ. η Εμμανουηλίδου
Σπουδαία παρουσία είχε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στον προκριματικό των 200μ. του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοσή της με 22.92 και κατέλαβε την τρίτη θέση της 1ης σειράς, παίρνοντας το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της Πέμπτης (18/9, 14:55). Νικήτρια της κούρσας ήταν η Αμερικανίδα Ανάβια Μπατλ με 22.07, με δεύτερη την Μαρί-Ζοζέ Τα Λου-Σμιθ από την Ακτή Ελεφαντοστού με 22.39.
