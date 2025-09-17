Παναθηναϊκός: Στο «κάδρο» οι Μάρκο Ρόζε και Ρότζερ Σμιντ για τη θέση του προπονητή

Εκτός απ’ την επαφή που έγινε μέσω του Ζόρζε Μέντες για την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο -ο οποίος σ’ αυτή τη φάση της καριέρας του δείχνει να περιμένει πιθανές εξελίξεις με ομάδες της Premier League οι «πράσινοι» ασχολούνται πολύ ενεργά και με πολύ «δυνατούς» προπονητές απ’ τη γερμανική αγορά.

Συγκεκριμένα με τον 49χρονο Μάρκο Ρόζε, ο οποίος αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο απ’ τη Λειψία, έπειτα από 2,5 «γεμάτα» χρόνια στους «ταύρους» (Κύπελλο το 2023, Super Cup το 2024), ενώ νωρίτερα είχε περάσει απ’ τους πάγκους της Σάλτσμπουργκ (2017-2019, δύο πρωταθλήματα), της Γκλάντμπαχ (2019-2021) και της Ντόρτμουντ (2021-22).

Σε πιο νεαρή ηλικία εργάστηκε σε όλο το αναπτυξιακό δίκτυο της Σάλτσμπουργκ, κατακτώντας και το Youth League και θεωρείται ένας απ’ τους καλύτερους Γερμανούς προπονητές της γενιάς του.

Η δεύτερη περίπτωση που έχει «τσεκάρει» ο Παναθηναϊκός απ’ τη γερμανική αγορά είναι ο 58χρονος Ρότζερ Σμιντ, ο οποίος αποχώρησε πριν από ένα χρόνο απ’ την Μπενφίκα (2022-2024), με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2023 και το Super Cup του 2024.

Παράλληλα έχει εργαστεί στην Αϊντχόφεν (2020-2022, κατέκτησε το Κύπελλο Ολλανδίας του 2022), στην κινεζική Γκουοάν (2017-2019, Κυπελλούχος το 2018), στη Λεβερκούζεν (2014-2017), στη Σάλτσμπουργκ (2012-2014, νταμπλ το 2014) και στην Πάντερμπορν (2011-12).

Οι επαφές σε επίπεδο κορυφής συνεχίζονται με αρκετούς υποψηφίους και ξεκάθαρη διάθεση απ’ την πλευρά της διοίκησης του Παναθηναϊκού, να δοθεί ένα πολύ υψηλό ποσό σε συμβόλαιο στον νέο προπονητή της ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία του «τριφυλλιού».





ΑΠΕ-ΜΠΕ