Τρίτο σερί χρυσό για τη Μουν μετά από «θρίλερ» στο επί κοντώ, ξανά δεύτερη η Μόρις

Δημοσιευτηκε:

Μετά από μία μονομαχία «θρίλερ» μεταξύ των δύο Αμερικανίδων, η Κέιτι Μουν αναδείχθηκε για τρίτη διαδοχική φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια στο επί κοντώ, στερώντας από τη Σάντι Μόρις το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο.

Μετά από τρία ασημένια μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (κι άλλο ένα στους Ολυμπιακούς του Ρίο, πίσω από την Κατερίνα Στεφανίδη), η 33χρονη Μόρις είχε «αγκαλιάσει» την πρώτη θέση, περνώντας τα 4,85μ. Η Μουν έριξε τον πήχη στο ίδιο ύψος και άφησε δύο προσπάθειες για τα 4,90μ. Η πρώτη δεν ήταν καθόλου καλή, αλλά η δεύτερη ήταν επιτυχημένη -αν και βρήκε «γεμάτα» τον πήχη, που δεν έπεσε- και της χάρισε το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας ξανά με το... παράπονο της δεύτερης θέσης τη συμπατριώτισσά της, η οποία δεν μπόρεσε να περάσει τα 4,95μ., στη μοναδική προσπάθεια που της είχε απομείνει. Η 37χρονη Σλοβένα Τίνα Σουτέι μπόρεσε για πρώτη φορά να ανέβει στο βάθρο των νικητών, εξασφαλίζοντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 4,80μ.

 

 

 

