Τρίτο σερί χρυσό για τη Μουν μετά από «θρίλερ» στο επί κοντώ, ξανά δεύτερη η Μόρις

Μετά από τρία ασημένια μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (κι άλλο ένα στους Ολυμπιακούς του Ρίο, πίσω από την Κατερίνα Στεφανίδη), η 33χρονη Μόρις είχε «αγκαλιάσει» την πρώτη θέση, περνώντας τα 4,85μ. Η Μουν έριξε τον πήχη στο ίδιο ύψος και άφησε δύο προσπάθειες για τα 4,90μ. Η πρώτη δεν ήταν καθόλου καλή, αλλά η δεύτερη ήταν επιτυχημένη -αν και βρήκε «γεμάτα» τον πήχη, που δεν έπεσε- και της χάρισε το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας ξανά με το... παράπονο της δεύτερης θέσης τη συμπατριώτισσά της, η οποία δεν μπόρεσε να περάσει τα 4,95μ., στη μοναδική προσπάθεια που της είχε απομείνει. Η 37χρονη Σλοβένα Τίνα Σουτέι μπόρεσε για πρώτη φορά να ανέβει στο βάθρο των νικητών, εξασφαλίζοντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 4,80μ.