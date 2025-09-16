Με Τετέ και αρκετές απουσίες η αποστολή του Παναθηναϊκού για Athens Kallithea

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με υπηρεσιακό τεχνικό τον Δημήτρη Κοροπούλη, μετά το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια, φιλοξενώντας το απόγευμα της Τετάρτης (17/9, 17:30) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» την Athens Kallithea.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε του «τριφυλλιού» ολοκληρώθηκε με πρόγραμμα που περιλάμβανε προθέρμανση, rondo και δουλειά στις στατικές φάσεις. Ο Πελίστρι ακολούθησε θεραπεία, ο Γερεμέγεφ συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα λόγω τραυματισμού στο δάχτυλο, ενώ αποφόρτιση έκανε ο Πάλμερ-Μπράουν.

Ο Κοροπούλης, λοιπόν, δεν υπολογίζει για την αναμέτρηση τους Πελίστρι και Γερεμέγεφ, ενώ άφησε εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης τους Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλο και Σφιντέρσκι. Από την άλλη, επιστρέφει ο Τετέ.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρη, Σταμέλλο, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Νίκα, Πάντοβιτς και Μπόκο.

