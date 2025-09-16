Ροντινέι κανονικά με Πάφο – Η αποστολή του Ολυμπιακού!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Πάφο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Champions League.

Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης των νταμπλούχων Ελλάδας, ο Ισπανός τεχνικός έκανε γνωστά τα ονόματα που θα βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας στο «Γ. Καραισκάκης».

Ανάμεσά τους και ο Ροντινέι, ο οποίος τέθηκε κανονικά στη διάθεση του προπονητή του για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

