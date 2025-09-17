Κυπριακές νίκες, ήττες και υπερβάσεις απέναντι στον Ολυμπιακό

Η Πάφος FC ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς απόψε πραγματοποιεί το παρθενικό της ευρωπαϊκό ταξίδι στα αστέρια, φορώντας για πρώτη φορά το καλό της «ευρωπαϊκό της κοστούμι». Η αρχή δεν θα μπορούσε να είναι πιο απαιτητική, αφού το ντεμπούτο της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση περνά μέσα από το «Γ. Καραϊσκάκης», απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς (19:45).

Με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί αυτή τη νέα, συναρπαστική πρόκληση, η Παφιακή ομάδα, θέλει να δείξει ότι μπορεί να σταθεί αντάξια στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή και να διεκδικήσει με αξιώσεις μια καλή παρουσία

Με αφορμή το παιχνίδι της Πάφου πάμε να δούμε τι έκαναν στο παρελθόν οι κυπριακές ομάδες απέναντι στην ομάδα του Πειραία.

Η πρώτη φορά που κυπριακή ομάδα επισκέφθηκε το «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν το 1965, όταν η Ομόνοια απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης, σε ένα παιχνίδι που έβαλε τις βάσεις για τις μελλοντικές ευρωπαϊκές περιπέτειες του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Τριαντατρία χρόνια αργότερα η Κύρια γνώρισε την ήττα με 2‑1 (12/08/1998) στο μοναδικό παιχνίδι που έγινε στο ΟΑΚΑ λόγω έργων για την ανακαίνιση του καινιουριού Καραϊσκάκη.

Δέκα χρόνια αργότερα όμως η Ανόρθωση πήρε την εκδίκηση της.

Η ομάδα της Αμμοχώστου, αφού νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (με αυτογκόλ του Τοροσίδη και γκολ των Λαμπάν και Σόσιν), ταξίδεψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 27 Αυγούστου και γνώρισε την ήττα με 1-0. Όμως αυτή ήταν η πιο… «γλυκιά ήττα» κυπριακής ομάδας στην ιστορία, αφού χάρη στο συνολικό 3-1, η Ανόρθωση έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League. Ένα ιστορικό ορόσημο για το κυπριακό ποδόσφαιρο, που άλλαξε επίπεδο.

Αρκετά χρόνια αργότερα, ο ΑΠΟΕΛ κατόρθωσε να πετύχει κάτι μοναδικό! Την πρώτη (και μοναδική μέχρι σήμερα) νίκη κυπριακής ομάδας επί του Ολυμπιακού μέσα στο Καραϊσκάκης. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2016, για τη φάση των ομίλων του Europa League, οι «γαλαζοκίτρινοι» επικράτησαν με 1-0 χάρη σε γκολ του Πιέρου Σωτηρίου στο 10ο λεπτό, σε μια από τις πιο μεστές ευρωπαϊκές εμφανίσεις του συλλόγου. Μάλιστα, στη ρεβάνς στη Λευκωσία, επικράτησαν και πάλι με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρωτιά στον όμιλο.

Το 2020, η Ομόνοια επέστρεψε στο Γ. Καραϊσκάκης για τα play-offs του Champions League, όμως δεν κατάφερε να αντισταθεί στην ανωτερότητα του τότε Ολυμπιακού και ηττήθηκε με 2-0 με δύο γκολ του Ελ Αραμπί. Η ισοπαλία 0-0 στον επαναληπτικό στη Λευκωσία δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τα δεδομένα, αλλά η Ομόνοια συνέχισε την πορεία της στους ομίλους του Europa League.

Η πιο πρόσφατη παρουσία κυπριακής ομάδας στο «σπίτι» του Ολυμπιακού ήταν αυτή του Απόλλωνα τον Αύγουστο του 2022. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στα play-offs του Europa League και, μετά από ισόπαλα αποτελέσματα (1-1 τόσο στη Λεμεσό όσο και στον Πειραιά), οδηγήθηκαν στην παράταση και τελικά στα πέναλτι. Εκεί, ο Ολυμπιακός ήταν πιο εύστοχος και πήρε την πρόκριση με 3-1, με τον Απόλλωνα να συνεχίζει στους ομίλους του Conference League. Το γκολ της λεμεσιανής ομάδας πέτυχε ο Ιωάννης Πίττας στο φινάλε του αγώνα, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Αθροιστικά, η προϊστορία των κυπριακών ομάδων απέναντι στην ομάδα του Πειραία καταγράφει μία νίκη (ΑΠΟΕΛ), δύο ισοπαλίες (Ομόνοια και Απόλλων) και τρεις ήττες. Ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς κρύβονται μεγάλες προσπάθειες, ευρωπαϊκές υπερβάσεις και μοναδικές στιγμές για το κυπριακό ποδόσφαιρο, και ας ελπίσουμε πως απόψε το συγκρότημα του Καρσέδο θα κάνει ξανά την υπέρβαση και θα φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα.