Βαριά ήττα για την U19 της Πάφου στην πρεμιέρα του UEFA Youth League

Με το... αριστερό ξεκίνησε η Πάφος FC U19 τις υποχρεώσεις της στο UEFA Youth League, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 4-0 από τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για μια άνετη νίκη.

Η ομάδα του Πειραιά μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με 2-0, χάρη σε τέρματα των Κότσαλου και Χάμζα. Ο τελευταίος διπλασίασε τα προσωπικά του γκολ στο 47’, «τελειώνοντας» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Λιατσικούρας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 58’.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές της Πάφου δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και θα επιδιώξουν να παρουσιαστούν πιο ανταγωνιστικοί στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός U19: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης, Χάμζα, Λιατσικούρας, Φίλης, Κότσαλος, Αγγελάκης.

Πάφος FC U19: Πέτρου, Χριστοφόρου, Ιωάννου, Σκάφι, Ιγνατιάδης, Σιδερένιος, Μιχαήλ, Στεφάνου, Φίλιο, Μοράες, Μαυρουδής.

ΠΑΦΟΣ FC

Διαβαστε ακομη