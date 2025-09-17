Χρυσός ο Φουρλάνι στο μήκος!

Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε το παιδί-θαύμα του μήκους, Ματία Φουρλάνι!

Ο 20χρονος Ιταλός άλτης ξεπέρασε τον εαυτό του και πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση της καριέρας του κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, παίρνοντας τα «σκήπτρα» από τον μέχρι πρότινος Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Μίλτο Τεντόγλου, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να ολοκληρώνει τον αγώνα του στην 11η θέση εξαιτίας ενός τραυματισμού.

Ο Φουρλάνι ολοκλήρωσε την εξαιρετική φετινή του χρονιά με ονειρικό τρόπο, καθώς, με άλμα στα 8,39 μέτρα στην 5η του προσπάθεια, ξεπέρασε τους Τατζάι Γκέιλ και Γιουχάο Σι και κατέκτησε την πρώτη θέση, κάνοντας ένα απίθανο double με χρυσά μετάλλια στα φετινά Παγκόσμια Πρωταθλήματα σε κλειστό και ανοικτό γήπεδο!

Αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο του νεαρού σταρ του μήκους σε μεγάλες διοργανώσεις και το δεύτερό του χρυσό!

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Τζαμαϊκανός, Τατζάι Γκέιλ, με τον 29χρονο άλτη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο με την κορυφαία φετινή του επίδοση στα 8,34μ., ένα εκατοστό πάνω από τον χάλκινο, Γιουχάο Σι.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι Σίμον Εχάμερ και Μπόζινταε Σαραμπούκοφ, με τον Ελβετό «δεκαθλητή» να καταγράφει 8,30μ. και τον νεαρό Βούλγαρο να ολοκληρώνει τον αγώνα του με άλμα στα 8,19μ.

