ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλήγμα στη Ρεάλ με Αλεξάντερ-Άρνολντ: Εκτός για δύο μήνες με τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλήγμα στη Ρεάλ με Αλεξάντερ-Άρνολντ: Εκτός για δύο μήνες με τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο!

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε ότι ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έχει μυϊκό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για 6 έως 8 εβδομάδες.

Πλήγμα στη Ρεάλ Μαδρίτης! Η «βασίλισσα» επιβεβαίωσε ότι ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έχει μυϊκό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για έξι έως οκτώ εβδομάδες.

«Μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού. Το αποτέλεσμα εκκρεμεί», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Μαδριλένων.

Ο Άγγλος ακραίος αμυντικός υπέστη τον μυϊκό τραυματισμό ακριβώς στην έναρξη του εναρκτήριου αγώνα του Champions League της Ρεάλ με τη Μαρσέιγ. Συγκεκριμένα, τρία λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού, αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή, δίνοντας τη θέση του στον Ντάνι Καρβαχάλ.

Πλέον, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης μέχρι τουλάχιστον τις αρχές Νοεμβρίου, χάνοντας σημαντικά παιχνίδια των «μερέγχες» σε Ισπανία και Ευρώπη. Υπενθυμίζουμε ότι στις 26 Νοεμβρίου, η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έδωσε ραντεβού για τα ημιτελικά των 200μ. η Ολίβια Φωτοπούλου στο Παγκόσμιο Στίβου στο Τόκιο!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στα ημιτελικά των 200μ. η Εμμανουηλίδου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πλήγμα στη Ρεάλ με Αλεξάντερ-Άρνολντ: Εκτός για δύο μήνες με τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η θέση της F8 για την μη ύπαρξη συμφωνίας: «Έχουν προκύψει ορισμένα εμπόδια...»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

UEFA YOUTH U19: Oι 11 της Πάφου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Μπενφίκα συμφώνησε με τον Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυπριακές νίκες, ήττες και υπερβάσεις απέναντι στον Ολυμπιακό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εξασφάλισε απαγορευτικά διατάγματα το σωματείο του ΑΠΟΕΛ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τρία ερωτηματικά στο πλάνο Κάναντι για τη δοκιμασία στη Λεμεσό

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Νέα πρόκληση, όμως, στόχος η... απόδραση

ΑΕΚ

|

Category image

Ν.Ο Αμμοχώστου προς ΚΟΑ: «Τα ίσα δικαιώματα δεν είναι η εκπαραθύρωση άλλων ομίλων για το βόλεμα κάποιου άλλου»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ανανεώνει με την Ανόρθωση... και τον στέλνει δανεικό στον Ολυμπιακό

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε Ολυμπιακός Πειραιώς-Πάφος και Ομόνοια-ΑΕΚ Λάρνακας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έξαλλος ο Ντε Τσέρμπι με τη Ρεάλ: «Ντροπιαστικό το δεύτερο πέναλτι…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντρα στους... πρώην του ο Μπεργκ, θέλει να τους «πληγώσει»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη