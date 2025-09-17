Πλήγμα στη Ρεάλ με Αλεξάντερ-Άρνολντ: Εκτός για δύο μήνες με τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο!

Πλήγμα στη Ρεάλ Μαδρίτης! Η «βασίλισσα» επιβεβαίωσε ότι ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έχει μυϊκό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για έξι έως οκτώ εβδομάδες.

«Μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού. Το αποτέλεσμα εκκρεμεί», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Μαδριλένων.

Ο Άγγλος ακραίος αμυντικός υπέστη τον μυϊκό τραυματισμό ακριβώς στην έναρξη του εναρκτήριου αγώνα του Champions League της Ρεάλ με τη Μαρσέιγ. Συγκεκριμένα, τρία λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού, αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή, δίνοντας τη θέση του στον Ντάνι Καρβαχάλ.

Πλέον, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης μέχρι τουλάχιστον τις αρχές Νοεμβρίου, χάνοντας σημαντικά παιχνίδια των «μερέγχες» σε Ισπανία και Ευρώπη. Υπενθυμίζουμε ότι στις 26 Νοεμβρίου, η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League.

sportfm.gr