Γήπεδο «χωράφι»!

Το σκηνικό στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» θυμίζει περισσότερο… χωράφι παρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση Κυπέλλου ανάμεσα στο Αιγάλεω και την ΑΕΚ, ο αγωνιστικός χώρος παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, με τον χλοοτάπητα να βρίσκεται σε τραγική κατάσταση!

Το τερέν όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες είναι γεμάτο φθορές, λακκούβες και άνισες επιφάνειες, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των παικτών. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ εμφανίζονται προβληματισμένοι, καθώς ακολουθεί κρίσιμο ματς πρωταθλήματος και ο κίνδυνος τραυματισμού είναι υπαρκτός.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο της «Ένωσης» καλούνται να διαχειριστούν ένα παιχνίδι σε συνθήκες που δεν τιμούν το επίπεδο της διοργάνωσης. Η ΕΠΟ καλείται να επανεξετάσει την καταλληλότητα τέτοιων γηπέδων για αγώνες υψηλών απαιτήσεων.

sport-fm.gr