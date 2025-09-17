Τραυματίστηκε στο γόνατο ο Κίναν Έβανς, εκτός για 15-20 ημέρες

Στην έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεών του στη Euroleague, απέναντι στην Μπασκόνια, στη Βιτόρια, στις 30 Σεπτεμβρίου (21:30), ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στην αποστολή των Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έμεινε στα «πιτς» την περασμένη σεζόν, μετά τον τραυματισμό του τον Μάιο του 2024 σε αγώνα της Ζαλγκίρις Κάουνας, στάθηκε άτυχος μία ακόμη φορά. Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Κίναν Έβανς, υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για 15 έως 20 ημέρες.

Καθώς η Euroleague ξεκινά με «διαβολοβδομάδα», ο Κίναν Έβανς δύσκολα θα καταφέρει να είναι έτοιμος και στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης επί ισπανικού εδάφους για τη 2η αγωνιστική, στις 2 Οκτωβρίου (21:45).

Ο Αμερικανός γκαρντ, Κίναν Έβανς, δεν θα ακολουθήσει αύριο (18/09) την αποστολή των «ερυθρόλευκων» στην Κρήτη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπολογίζει πάντως για τους φιλικούς αγώνες του στο διεθνές τουρνουά "Crete International Basketball Tournament" τους «χάλκινους» με την εθνική στο Ευρωμπάσκετ 2025, Κώστα Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Στις 19 Σεπτεμβρίου το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι εκείνο ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τον Ερυθρό Αστέρα (18:00), ενώ στη συνέχεια ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Αρμάνι Μιλάνο (20:30).

ΑΠΕ-ΜΠΕ