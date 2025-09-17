Διαιτητές αγώνα Ολυμπιακός - Freedom24-Krasava ΕΝΥ (19/9)
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές του αγώνα της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ του Ολυμπιακού Λευκωσίας και της Freedom 24 Krasava Ε.ΝΥ.
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας - FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y
Στάδιο: Στάδιο Γ.Σ.Π.
Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος