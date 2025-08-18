Aρχίζει το κύπελλο Ελλάδας... με νέα επαναστατική μορφή!

Το τριήμερο 18-20 Αυγούστου αρχίζει κι επίσημα η σεζόν 2025-26 για το εγχώριο ποδόσφαιρο, καθώς σήμερα (18/08) κάνει πρεμιέρα το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Μία διοργάνωση με νέα επαναστατική μορφή, που όμοιά του δεν υπάρχει τουλάχιστον στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Στόχος της ΕΠΟ είναι να ξαναγίνει το Κύπελλο ο “θεσμός των εκπλήξεων”, με “ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συγκινήσεις”, όπως ανέφερε η ανακοίνωση στις 11 Ιουλίου.

Η πρώτη σπουδαία αλλαγή έρχεται από την 1η κιόλας φάση, καθώς θα διεξαχθούν 11 μονά ματς (σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι, χωρίς παράταση), από τα οποία θα προκύψουν οι 11 ομάδες, που μαζί με την Ηλιούπολη, η οποία ήταν η τυχερή της κλήρωσης και πέρασε bye, θα συμμετάσχουν στη League Phase.

Ναι καλά διαβάσατε. Από φέτος υιοθετείται ενιαίος όμιλος στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA (Champions League, Europa League και Conference League).

Εκεί βρίσκονται ήδη οι ομάδες που κατέλαβαν πέρυσι τις οκτώ πρώτες στη Stoiximan Super League μετά τη λήξη των playoffs (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας Τρίπολης AKTOR, Ατρόμητος, ΟΦΗ).

Αυτές λοιπόν οι 20 ομάδες (9 που ήδη έχουν προκριθεί και 11 που θα προκύψουν το τριήμερο 18-20/08) θα φτιάξουν την ιστορική πρώτη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Από ό,τι καταλαβαίνετε τέλος οι ομάδες της Γ’ Εθνικής από τον θεσμό, καθώς πλέον μέρος λαμβάνουν μόνοι όσες συμμετέχουν στη Stoiximan Super League και στη Super League 2, μόνο δηλαδή των επαγγελματικών ομάδων.

Επίσης, μετά τη League Phase θα υπάρχει μία νέα φάση, αυτή των playoffs, με μονές αναμετρήσεις και χωρίς τη διαδικασία της παράτασης πριν από τα πέναλτι, εφόσον το 90λεπτο λήξει ισόπαλο.

Το ίδιο θα ισχύει και στα προημιτελικά, καθώς μόνο οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί.

Παράλληλα, για ακόμη μία χρονιά ο τελικός του Κυπέλλου έχει οριστεί για το ΟΑΚΑ, πιο νωρίς από ποτέ, αφού προγραμματίστηκε για τις 25 Απριλίου.

Τέλος, κάθε ομάδα θα είναι υποχρεωμένη να έχει στην ενδεκάδα της σε κάθε αγώνα και καθ’ όλη τη διάρκειά του έναν ποδοσφαιριστή γεννηθέντα το 2004 ή νεότερο, ο οποίος θα πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας.

Γίνεται, λοιπόν, σαφές πως οι μεταρρυθμίσεις είναι πολλές και επιθυμούν να φέρουν τομή στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με κύριο στόχο να γίνει πιο απρόβλεπτο και με περισσότερες ανατροπές, ενώ μέσω της καθιέρωσης του ενός παίκτη κάτω των 21 η ΕΠΟ επιθυμεί να δώσει έμφαση στο εγχώριο ταλέντο.

Τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase

Η κλήρωση στη League Phase θα πραγματοποιηθεί με βάση τα πέντε (5) γκρουπ δυναμικότητας που θα δημιουργηθούν, με 4 ομάδες το καθένα.

Οι ομάδες θα ενταχθούν στα γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη θέση που κατέχουν στον πίνακα κατάταξης της League Phase.

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και θα παίξει 4 αγώνες, οι οποίοι θα είναι 2 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας. Το σύνολο των αγώνων θα είναι 40.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία των 20 ομάδων για τη League Phase θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα playoffs.

Τα playoffs και οι απευθείας προκρίσεις στα προημιτελικά

Στη φάση των playoffs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα: 1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο, 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο, 3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο και 4o ζευγάρι: 8ος με 9 Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.

Οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί κι ο τελικός

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.

Το πρόγραμμα της 1ης προκριματικής φάσης

Δευτέρα 18/08

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος

17:00 Μακεδονικός – Λεβαδειακός

17:00 Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός

Τρίτη 19/08

17:00 Καλαμάτα – ΑΕΛ

17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά

17:00 Αιγάλεω – Παναργειακός

17:00 Καβάλα – Πανσερραϊκός

Τέταρτη 20/08

17:00 Καμπανιακός – Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος – Ηρακλής

17:00 Χανιά – Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης

Πηγή: sport24.gr