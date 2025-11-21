Ομιλία γεμάτη πάθος για τον ΠΑΟΚ και τη νέα Τούμπα από τον Σαββίδη: «Μπορείτε να γράψετε ιστορία»

Ο Ιβάν Σαββίδης απηύθυνε ομιλία στους παίκτες του ΠΑΟΚ στην προπόνηση της Παρασκευής και θέλησε να τους ξεκαθαρίσει πως «τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς».

Μάλιστα, υπενθύμισε σε όλους και αυτό που τους είχε πει από το καλοκαίρι, όταν είχε βρεθεί στο γήπεδο: «Δεν θα αφήσω κανέναν να μπει στο σπίτι μας από την πίσω πόρτα...».

