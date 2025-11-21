Ομιλία γεμάτη πάθος για τον ΠΑΟΚ και τη νέα Τούμπα από τον Σαββίδη: «Μπορείτε να γράψετε ιστορία»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Ιβάν Σαββίδης θέλησε να δείξει στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πόσο τους πιστεύει, έστειλε μήνυμα για τη νέα Τούμπα και εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα ώστε να γράψει ιστορία.
Ο Ιβάν Σαββίδης απηύθυνε ομιλία στους παίκτες του ΠΑΟΚ στην προπόνηση της Παρασκευής και θέλησε να τους ξεκαθαρίσει πως «τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς».
Μάλιστα, υπενθύμισε σε όλους και αυτό που τους είχε πει από το καλοκαίρι, όταν είχε βρεθεί στο γήπεδο: «Δεν θα αφήσω κανέναν να μπει στο σπίτι μας από την πίσω πόρτα...».
Ο Ιβάν Σαββίδης απηύθυνε ομιλία στους παίκτες του ΠΑΟΚ στην προπόνηση της Παρασκευής και θέλησε να τους ξεκαθαρίσει πως «τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς».
Μάλιστα, υπενθύμισε σε όλους και αυτό που τους είχε πει από το καλοκαίρι, όταν είχε βρεθεί στο γήπεδο: «Δεν θα αφήσω κανέναν να μπει στο σπίτι μας από την πίσω πόρτα...».