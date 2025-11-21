ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Βρούτσης απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού στις Σέρρες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Βρούτσης απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού στις Σέρρες

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού στις Σέρρες, αλλά εκείνοι θα βρεθούν μεμονωμένα στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Την απόφαση ν' απαγορεύσει την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού στις Σέρρες για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, προκύπτουν «σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει κι έχει λάβει 2.000 εισιτήρια από την ομάδα των Σερρών και αναμένεται μεμονωμένα να βρεθούν ακόμα περισσότεροι φίλοι των «πράσινων» στο γήπεδο.

Αναλυτικά:

«ΘΕΜΑ: “Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων, της Π.Α.Ε.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 11ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 23/11/2025 και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.»

Τις διατάξεις : α) Του ν. 2725/99 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. α) β) Του άρθρου 5 του ν.4049/2012 (Α΄ 35). γ) Του ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις (Α΄ 49), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Του άρθρου 66 του ν.4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού … και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 141 Α’/03.08.2016). ε) Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει. στ)Του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄130). ζ) Του Π.Δ 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 134). η) Του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4603/2019 (Α΄ 48).

Την αριθμ. Υ16/01-08-2023 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (B΄ 4847).

Το με αριθμ. πρωτ. 5037/25/2486874/14-11-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, με το οποίο εισηγείται την έκδοση απόφασης απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΟ, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης κατ’ εφαρμογή του Ν. 4049/2012.

Το με αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Β 6910/14-11-2025 έγγραφο της Δ.Ε.Α.Β. προς την SUPER LEAGUE .

Το με αριθμ. Πρωτ. 5211/17-11-2025 έγγραφο της SUPER LEAGUE. 6. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Β 6984/17-11-2025 γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων, της Π.Α.Ε.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 11ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 23/11/2025 και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Κατά τα λοιπά, για τη διεξαγωγή του αγώνα απαιτείται η συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ».

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκησε την Παρί, «κέρδισε» τον Φουρνιέ και συνεχίζει δυναμικά ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Τάραξε» τα δίχτυα στο οικογενειακό διπλό ο Ίσακ και ετοιμάζεται για βασικός!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποτελέσματα πετόσφαιρας

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Καμπάνα» στον Μάικ Τζέιμς - Τα ματς της Μονακό που θα χάσει

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μανέ: «Η Λίβερπουλ τη σεζόν 19/20 είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Premier League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέρασε από τη Λεμεσό με νίκη η Ομόνοια

Φούτσαλ

|

Category image

Ο βασικός αντίπαλος της Πάφου δεν είναι κανείς από τους παραδοσιακά μεγάλους, τον... αποκάλυψε ο Λομάκιν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νίκη για την Ένωση επί του ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: H αναρρίχηση της Πάφου στην κορυφή και τα καυτά ντέρμπι που έρχονται

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρσέδο: «Μπορούσαμε και για περισσότερα γκολ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ράτζκοφ: «Είναι ένα μάθημα για εμάς»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έφερε τούμπα το ντέρμπι η Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σόου Κορέια και κορυφή για την Πάφο που έφερε τα κάτω – πάνω απέναντι στον Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Βρούτσης απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού στις Σέρρες

Ελλάδα

|

Category image

«Καρφιά» Λεβέντη για το VAR που «απόψε εργάζεται κανονικά στο Παφιακό»

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη