Υποψήφιος για το καλύτερο γκολ στα προκριματικά του Μουντιάλ ο Μπακασέτας

Η Σκωτία και η Δανία κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις του 3ου ομίλου των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με την Εθνική ομάδα να μένει εκτός σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση.

Όμως, ο αρχηγός της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Τάσος Μπακασέτας, είναι υποψήφιος για το καλύτερο γκολ στην προκριματική διαδικασία, που αφορά εκείνο που σημείωσε κόντρα στη Λευκορωσία στη νίκη με 5-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».