Οριστικά «Άραβας» ο Μαξίμοβιτς - 5 εκατομμύρια στο ταμείο του Παναθηναϊκού

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, αφού θα βρεθεί σε νέα ομάδα, με το παιχνίδι με την Σαχτάρ Ντόνετσκ να είναι το τελευταίο που έδωσε με το τριφύλλι στο στήθος.

Όπως είχε αποκαλύψει το SDNA, στα γραφεία των «πράσινων» είχε φτάσει προσφορά η οποία ήταν στα 5.000.000 ευρώ για τα δικαιώματα του Σέρβου διεθνή.

sdna.gr