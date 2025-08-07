Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Προτιμώ Σαχτάρ από Παναθηναϊκό»

Την προτίμησή του να αγωνιστεί η ομάδα του με τη Σαχτάρ στον επόμενο γύρο του Europa League και όχι με τον Παναθηναϊκό εξέφρασε ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ. Ο Γιουκσέλ Γιλντιρίμ μίλησε σε τουρκικό ΜΜΕ και ανέφερε χαρακτηριστικά…

«Θα παίξουμε εναντίον του νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός - Σαχτάρ Ντόνετσκ. Θέλω να αντιμετωπίσω τη Σαχτάρ Ντόνετσκ επειδή η Σαχτάρ απέκλεισε τη Μπεσίκτας. Θέλουμε να πετύχουμε αυτό που δεν κατάφερε η Μπεσίκτας. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα καταλήξουμε όπως η Μπεσίκτας, αποκλεισμένοι από τη Σαχτάρ», τόνισε.

sport-fm.gr