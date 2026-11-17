Η Εθνική Ελλάδας Κ19 αποχαιρέτησε τα προκριματικά της Elite Round πριν την τελική φάση του EURO U19 με έναν αποκλεισμό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και συγκεκριμένα στην τελευταία φάση ενός αγώνα στον οποίο δεν... αγωνιζόταν. Η ήττα με 2-1 από τη Γαλλία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκρισης, όμως η ισοφάριση της Νορβηγίας απέναντι στην Ιρλανδία στο φινάλε στέρησε από τη «γαλανόλευκη» τη δυνατότητα να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε μπει στην τελευταία αγωνιστική με έναν βαθμό, έπειτα από την ήττα με 2-0 από την Ιρλανδία και την ισοπαλία χωρίς γκολ απέναντι στη Νορβηγία. Έτσι, εκτός από το δικό του αποτέλεσμα, χρειαζόταν και ευνοϊκή εξέλιξη στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου ώστε να βρεθεί στην 3η θέση, ακόμα και με ήττα και να πάει στον 3ο προκριματικό γύρο. Όμως, οι Νορβηγοί που είχαν έναν βαθμό ήρθαν ισόπαλοι 2-2 κόντρα στην Ιρλανδία και με δύο βαθμούς πήραν εκείνοι την 3η θέση.

Η Γαλλία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Ασσάμπ έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Κριαρά. Στο 11', ο Λεκές βρήκε τον Βαλερό στην πλάτη της ελληνικής άμυνας και εκείνος με ψύχραιμο τελείωμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Η Ελλάδα προσπάθησε να αντιδράσει, με τους Μπέρδο και Κρομμύδα να απειλούν, ενώ λίγο πριν από το ημίχρονο ο Κυριαζίδης είδε τον Ζουρντρέν να αποκρούει εντυπωσιακά το σουτ του.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο μέρος και μείωσε πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Ο Κρομμύδας έδωσε την ασίστ και ο Αρετής με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-1. Στο 55', ο Κριαράς σταμάτησε τον Αζρού με σημαντική επέμβαση, ενώ στη συνέχεια οι Γάλλοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους. Η Ελλάδα περίμενε πλέον τα νέα από το άλλο παιχνίδι, όπου το 1-2 υπέρ της Ιρλανδίας την κρατούσε σε τροχιά πρόκρισης. Ωστόσο, η Νορβηγία βρήκε γκολ στην τελευταία φάση και με το τελικό 2-2 έβαλε τέλος στις ελπίδες της Εθνικής Κ19.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Ελλάδα Κ19: Κριαράς, Αυγητίδης, Αβραμούλης, Βύντρα (36' Bενέτης), Κυριαζίδης (84' Τσιόκος), Κάπελλας (84' Θεοχάρης), Γκιόκα, Καινουργιάκης, Αρετής (84' Σιτμαλίδης), Κρομμύδας, Μπέρδος (56' Κάνιος).

Γαλλία Κ19: Ζουρντρέν, Ραϊανί, Λομέ, Γκοφί, Μπολί, Γκαντού(67' Αζιζί), Ασάμπ(60' Κουλιμπαλί), Λεκές, Αμπντερεμπί(60' Βοσά), Αζρού(67' Σεμπί), Βαλερό.