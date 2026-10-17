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«Μάχη» στο Αγρίνιο, ντέρμπι στην Τούμπα

ΓΗΠΕΔΟ

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To πρόγραμμα για την 7η αγωνιστική της Super League

Μετά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΟΦΗ επιστρέφουν εντός συνόρων για τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ενώ η ΑΕΚ ζήτησε και πήρε αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο. Αγωνιστική που περιλαμβάνει και ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή .

Έχοντας αφήσει πίσω του την ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων», ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League. Το «τριφύλλι» του Τζέικομπ Νίστρουπ φιλοδοξεί να παραμείνει στην κορυφή της Super League καθώς φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης. Οι Αρκάδες, πάντως, είναι ανεβασμένοι μετά το νωθρό ξεκίνημα, έχοντας πάρει και τους πέντε βαθμούς τους στην τελευταία τριάδα αγώνων. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ και Ηρακλής μπαίνουν από διαφορετική αφετηρία, σε μία... ιταλική μάχη των πάγκων. Μπορεί οι «ασπρόμαυροι» του Αλέσιο Λίσι να έχουν τρεις βαθμούς περισσότερους, ωστόσο έρχονται από την ήττα-σοκ με 3-1 από την Καλαμάτα και μάλιστα μέσα στην Τούμπα. Από την άλλη, οι «κυανόλευκοι» του Βάλτερ Ματσάρι επιβλήθηκαν με 2-0 του Λεβαδειακού στο Καυτανζόγλειο και συνέχισαν τη βαθμοθηρία μετά την ήττα της πρεμιέρας.

Ολυμπιακός και ΟΦΗ είχαν το βράδυ της Πέμπτης (15/10) στη Γαλλία υποχρεώσεις για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, φέρνοντας διαφορετικά αποτελέσματα. Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση, με το 1-0 επί της Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ», «χτίζοντας» ακόμη καλύτερη ψυχολογία μετά και το 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ ο Παναιτωλικός, στο Αγρίνιο. Ο «Τίτορμος», μετά τις τρεις νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια, συνέχισε με ισάριθμες διαδοχικές ήττες και θέλει να βάλει φρένο στην κατηφόρα. Οι Κρητικοί, από την άλλη, ηττήθηκαν στο φινάλε με 2-1 στη Βρετάνη από τη Ρεν κι η απογοήτευση μαζί με την κούραση ίσως παίξουν το ρόλο τους. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πηγαίνει στη Νίκαια για να αντιμετωπίσει την - τυπικά γηπεδούχο - Καλαμάτα, η οποία προέρχεται από την ιστορική νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Από νίκες προέρχονται Κηφισιά και Άρης που τίθενται αντιμέτωποι στη Λεωφόρο, θέλοντας - αρχικά - να σταθεροποιηθούν στο 5-8. Για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, το 2-0 επί του Παναιτωλικού ήταν το δεύτερο διαδοχικό «τρίποντο». Για εκείνη του Μιχάλη Γρηγορίου, το αγχωτικό 3-2 επί του Βόλου σήμανε την επιστροφή στις επιτυχίες μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες. Περί αποτυχιών ο λόγος, Λεβαδειακός και Βόλος είναι φουλ από αυτές. Φαντάζει «τελικός» το μεταξύ τους παιχνίδι στο «Λάμπρος Κατσώνης», καθώς αμφότεροι βρίσκονται καθηλωμένοι στον πάτο της βαθμολογίας και το άγχος κάνει πια ορατή την εμφάνισή του. Οι Θεσσαλοί, μάλιστα, προχώρησαν μεσοβδόμαδα και σε μίνι ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ τους, αποδεσμεύοντας Τάσο Τσοκάνη και Γιούρι Λοντίγκιν. Και περιμένουν το αποτέλεσμα της έφεσης στην απόφαση αφαίρεσης τριών βαθμών που τους επέβαλλε η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026

17:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

16:00 Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, Καλαμάτα - ΟΦΗ

17:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

17:30 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης

20:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», ΑΕ Κηφισιά - Άρης

21:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Ηρακλής

*Δεν έχει οριστεί το ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΑΕΚ

 

Κατηγορίες

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