Το... ημερολόγιο ενός «Καπετάνιου»

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, μία από τις γνωστότερες προσωπικότητες της ελληνικής επιχειρηματικής και αθλητικής ζωής, με σημαντική παρουσία και στον χώρο της εμπορικής ναυτιλίας, ο «Καπετάνιος» του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, έφυγε από τη ζωή σήμερα, στις 16 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 90 ετών.

Μία από τις πιο πληθωρικές, ασυμβίβαστες και μυθικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η 21ετής θητεία του στην προεδρία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός (1979-2000) και η έντονη ιδιοσυγκρασία δημιούργησαν δεκάδες ανέκδοτες ιστορίες και αστικούς μύθους.

Γεννημένος στις 7 Απριλίου 1936 στην επισκοπή Ρεθύμνου, ήταν ένα από τα δέκα παιδιά του Ιωάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Ο πρωτότοκος αδελφός του, Παύλος, υπήρξε διακεκριμένος πολιτικός και υπουργός. Οι αδελφοί του, Νίκος και Βαρδής, ξεκίνησαν ως αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και δημιούργησαν τον πανίσχυρο επιχειρηματικό Όμιλο Βαρδινογιάννη (Motor Oil κτλ.). Οι αδελφοί του, Θεόδωρος και Σήφης, δραστηριοποιήθηκαν με επιτυχία στη ναυτιλία. Η αδελφή του, Ελένη, παντρεύτηκε τον μετέπειτα υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Αντίθετα με τα αδέλφια του που επέλεξαν το Πολεμικό Ναυτικό, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στράφηκε από πολύ νωρίς στην εμπορική ναυτιλία. Ταξίδεψε στο εξωτερικό και πραγματοποίησε τις σπουδές του στη φημισμένη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία, αποκτώντας το πτυχίο και τις γνώσεις του πραγματικού πλοιάρχου.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης παντρεύτηκε τη Αγάπη Πολίτη, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.

Το προσωνύμιο «Καπετάνιος»

Αντίθετα με ό,τι πιστεύουν πολλοί, το «Καπετάνιος» δεν ήταν απλώς ένας τιμητικός τίτλος για την ενασχόλησή του με τη ναυτιλία. Το κέρδισε τη δεκαετία του 1960, όταν ως πραγματικός πλοίαρχος έσπασε το διεθνές εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ροδεσία (σημερινή Ζιμπάμπουε). Κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, κατάφερε να περάσει με το δεξαμενόπλοιο «Ιωάννα Β'» τον αποκλεισμό του βρετανικού πολεμικού ναυτικού, γράφοντας ιστορία για την τόλμη του.

Ο Σαραβάκος, ο Αποστολάκης και ο Χάτζι

Ο Δημήτρης Σαραβάκος: Όταν ο «Μικρός» μεσουρανούσε, ο Καπετάνιος χρησιμοποίησε μοναδικές μεθόδους για να τον κρατήσει στον Παναθηναϊκό, «δένοντάς» τον με συνοπτικές διαδικασίες στην ομάδα, παρά το έντονο ενδιαφέρον άλλων μεγάλων συλλόγων και τις οικονομικές σειρήνες.

Το Σεπτέμβριο του 1988, ο τότε πανίσχυρος ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Γιώργος Κοσκωτάς, αποφάσισε να τινάξει την μπάνκα στον αέρα για να «κλέψει» τον Σαραβάκο. Του πρόσφερε το μυθικό για την εποχή ποσό των 600.000.000 δραχμών μαζί με σπίτια και αυτοκίνητα, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει προσύμφωνο με τον παίκτη.

Όταν ο «Καπετάνιος» το έμαθε, αντέδρασε, χρησιμοποίησε κάθε μέσο μπλοκάροντας τη μετακίνηση. Κλείδωσε ουσιαστικά τον «Μικρό» στον Παναθηναϊκό, αποδεικνύοντας ότι δεν επρόκειτο να επιτρέψει σε κανέναν να αμφισβητήσει την κυριαρχία του.

Ο Αποστολακης: Άρπαξε μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού τον Στράτο Αποστολάκη. Η μεταγραφή εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Αποστολάκης είχε υπογράψει προσύμφωνο με τον Παναθηναϊκό, όμως ο Ολυμπιακός κατέθεσε ανανέωση συμβολαίου, κατηγορώντας τον παίκτη για «διπλή υπογραφή». Πρωτοδίκως, ο ποδοσφαιριστής τιμωρήθηκε με 9μηνο αποκλεισμό. Ο «Καπετάνιος», χρησιμοποιώντας όλη του την επιρροή κίνησε γη και ουρανό. Στις 27 Ιουλίου 1990, η δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ απάλλαξε τον Αποστολάκη και επικύρωσε τη μεταγραφή του στους «πράσινους».

Το «όχι» στον Γκεόργκι Χάτζι: Ο Βαρδινογιάννης είχε τη δυνατότητα να φέρει στην Ελλάδα τον σπουδαίο Ρουμάνο σταρ «Μαραντόνα των Βαλκανίων». Η μεταγραφή, ωστόσο, χάλασε εξαιτίας των δαιδαλωδών γραφειοκρατικών και πολιτικών απαιτήσεων του τότε καθεστώτος Τσαουσέσκου, με τον «Καπετάνιο» να αρνείται να μπει σε διαδικασίες που δεν έλεγχε απόλυτα.

Η μυθική αναμέτρηση με την Τορίνο το 1985

Μετά την ήττα από την Τορίνο με 2-1 στην Ιταλία, η ρεβάνς της Αθήνας διεξήχθη μπροστά σε 73.000 θεατές στις 2 Οκτωβρίου 1985. Ο αγώνας έληξε 1-1 (με πέναλτι του Σαραβάκου), αποτέλεσμα που άφησε τον Παναθηναϊκό εκτός συνέχειας. Το «τριφύλλι» είχε τρομερά παράπονα από τον Γάλλο διαιτητή Μισέλ Βοτρό ο οποίος είχε αρνηθεί καθαρά πέναλτι στους «πράσινους» και ανέχτηκε το εξαιρετικά σκληρό παιχνίδι των Ιταλών (σ.σ: χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδο της επόμενης ημέρας της εφημερίδας «Φίλαθλος»: Αλήτη Βοτρό) . Με τη λήξη, ξέσπασαν άγρια επεισόδια μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έξαλλος κατέβηκε αμέσως στα αποδυτήρια. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφηκαν επίσημα στο φύλλο αγώνα και στις εκθέσεις της UEFA, ο «Καπετάνιος» κινήθηκε απειλητικά κατά του διαιτητή Μισέλ Βατρό μέσα στη φυσούνα, συνοδευόμενος από ανθρώπους της ασφάλειάς του.

Οι Ιταλοί της Τορίνο εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός επικοινωνιακά, καταγγέλλοντας στα διεθνή μέσα ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού οπλοφορούσε και επιχείρησε να εκφοβίσει ή να «πυροβολήσει» τον διαιτητή.

Παρά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού να υποβαθμίσει το θέμα, η UEFA εξέδωσε μια πρωτοφανή για τα δεδομένα της εποχής απόφαση: επέβαλε 2 χρόνια αποκλεισμό στον Γιώργο Βαρδινογιάννη από οποιαδήποτε επίσημη ευρωπαϊκή δραστηριότητα και παρουσία στα γήπεδα.

Παρά την τιμωρία του, ο αστικός μύθος και τα δημοσιεύματα της εποχής αναφέρουν ότι ο «Καπετάνιος» την αψήφησε στην πράξη.

Η σχέση του με τους φιλάθλους

Η σχέση του Γιώργου Βαρδινογιάννη με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και ειδικά με τους οργανωμένους της Θύρας 13 ήταν έντονη, γεμάτη πάθος, συγκρούσεις αλλά και αμοιβαίο σεβασμό. Αν και για χρόνια υπήρχε ο αστικός μύθος ότι ο «Καπετάνιος» προσπάθησε να διαλύσει τον ιστορικό σύνδεσμο, ο ίδιος ξεκαθάρισε την πραγματικότητα στην τελευταία του συνέντευξη.

«Ουδέποτε κατήργησα τη Θύρα 13, απεναντίας την ανέβασα»: Με αυτή τη φράση ο Βαρδινογιάννης κατέρριψε τις φήμες περί δίωξης των οργανωμένων, εξηγώντας ότι οι παρεμβάσεις του είχαν ως μοναδικό στόχο να προστατεύσουν τον αγνό φίλαθλο κόσμο.

Ο λόγος που ο «Καπετάνιος» αποφάσισε να κλείσει προσωρινά κάποιους περιφερειακούς συνδέσμους ήταν οικονομικός και ηθικός. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου και του ΟΑΚΑ δρούσαν κυκλώματα που εκμεταλλεύονταν τα εισιτήρια. Ήθελε να σταματήσει τη μαύρη αγορά και τη χρηματοδότηση «επαγγελματιών οπαδών», επιβάλλοντας τον έλεγχο της ΠΑΕ στη διάθεση των εισιτηρίων.

ΑΠΕ