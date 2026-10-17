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Και στα 27 τρόπαια της Ομόνοιας ο Σάββας Σάββα ήταν παρών!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Από τον πρώτο τίτλο το 1999 ως παίκτης ο Σάββας Σάββα συνεχίζει να γράφει ιστορία με την πετοσφαιρική ομάδα των πρασίνων

Η πετοσφαιρική Ομόνοια έσπασε την κυριαρχία του Παφιακού, που είχε κατακτήσει δύο σερί νταμπλ, και το βράδυ της Παρασκευής, κερδίζοντας με 3-1 σετ στον αγώνα του σούπερ καπ πρόσθεσε τον ένατο τίτλο στη συλλογή της στον συγκεκριμένο θεσμό. Ιστορικός τίτλος, μιας και ισοφάρισε την πολυνίκη του θεσμού Νέα Σαλαμίνα.

Έτσι, οι πράσινοι ανέβασαν τη συγκομιδή τους σε 27 συνολικά τίτλους, καθώς πέραν των εννέα σούπερ καπ, έχουν επίσης οκτώ πρωταθλήματα και δέκα κύπελλα. Πρωτεργάτης των επιτυχιών ο προπονητής Σάββας Σάββα, ο οποίος ήταν παρών σε όλους τους τίτλους των πρασίνων! Πήρε τρεις ως παίκτης, δύο ως βοηθός προπονητής και τους υπόλοιπους ως προπονητής.

Στην πρώτη του θητεία ως προπονητής, την τετραετία 2013-17, οδήγησε το τριφύλλι στα τρία πρώτα του πρωταθλήματα (2015, 2016, 2017), σε ένα κύπελλο (2016) και στα τρία πρώτα του σούπερ καπ (2014, 2015, 2016).

Επέστρεψε στο τριφύλλι το 2018 παίρνοντας νταμπλ και στις πέντε σεζόν που ολοκληρώθηκαν (2019, 2021, 2022, 2023, 2024 - διεκόπη του 2020), καθώς και πέντε σούπερ καπ (2019, 2020, 2021, 2023 και 2026).

Τη σεζόν 2017-18, διάστημα στο οποίο η Ομόνοια κατέκτησε το σούπερ καπ και το κύπελλο, ήταν στο τεχνικό τιμ των πρασίνων ως βοηθός προπονητής, ενώ άλλα τρία τρόπαια (κύπελλα) μετράει ως παίκτης τις χρονιές 1999, 2006 και 2009.

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΑΛΛΑ ΣΠΟΡΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

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