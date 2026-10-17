«Θα χρειαστούμε υπομονή, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά...»

Ο προπονητής του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, μιλάει στο match program της ομάδας της Λεμεσού ενόψει του αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα.

«Η διακοπή του πρωταθλήματος έδωσε στην ομάδα την ευκαιρία να ξεκουραστεί, να δουλέψει σε διαφορετικούς τομείς και να δώσει χρόνο στους ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν από αποθεραπεία, να αποκτήσουν την απαιτούμενη τους φυσική κατάσταση. Παρόλα αυτά, η απουσία διεθνών ομάδων, δουλέψαμε τόσο στο τακτικό κομμάτι όσο και στον τρόπο που αγωνιζόμαστε με και χωρίς την μπάλα.

Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ποδοσφαιριστών, μας προσφέρει περισσότερες επιλογές και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε όσους ξεκινούν και σε όσους έρχονται από τον πάγκο. Αυτό μάς επιτρέπει να διατηρούμε φρεσκάδα ενέργειας μέχρι το τέλος, όταν αγωνιζόμαστε σε αγώνες, κάτι το οποίο είδαμε και στον τελευταίο αγώνα στην Αλφαμέγα.

Η επιστροφή του Connor Goldson είναι επίσης σημαντική, καθώς η εμπειρία, η ηγεσία, η παρουσία και η επικοινωνία του, μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα.

Απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα θα χρειαστούμε υπομονή με την μπάλα και επιθετικότητα όταν δεν την έχουμε. Πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, να βρίσκουμε τις σωστές επιλογές και να παίζουμε για να την ανακτούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κανένα παιχνίδι σε αυτό το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο και οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Μου αρέσει να αγωνίζομαι με τον κόσμο μας στο πλευρό μας. Απολαμβάνουμε να παίζουμε στο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ» και όταν οι φίλαθλοι μας δημιουργούν αυτή την ατμόσφαιρα, νιώθουμε ότι μπορούμε να δώσουμε 5-10% περισσότερη ενέργεια. Τις περιμένουμε στο γήπεδο για να παλέψουμε όλοι μαζί για τη νίκη!».