«Είπα στον γιο μου ότι δεν υπήρχε πρόβλημα και θα του έδειχνα τι σημαίνει να είσαι δυνατός»

Ο Γκόνορ Γκόλτσον εξασφάλισε δελτίο υγείας, μετά την εγχείρηση στην καρδία και είναι σε θέση να βοηθήσει ενεργά τον Απόλλωνα, με τον Άγγλο αμυντικό να αναφέρεται στο match program του αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα.

Μιλά για τις πρώτες δύσκολες εβδομάδες μετά την επέμβαση, τη δύναμη που άντλησε από τη σύζυγο και τα παιδιά του, αλλά και τη συμπαράσταση που έλαβε από τον προπονητή, τους συμπαίκτες και όλους στον Απόλλωνα.

Όπως σημειώνει θέλει να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Απόλλωνας, να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και, όπως τονίζει, να διεκδικήσει ένα τρόπαιο με τη φανέλα της.

Η επέμβαση στην καρδιά τον περασμένο Ιούλιο, σε έφερε αντιμέτωπο απέναντι με μια εντελώς διαφορετική κατάσταση στη ζωή σου. Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν έμαθες ότι θα χρειαζόταν να υποβληθείς σε αυτή την επέμβαση;

Ήταν δύσκολο. Εγώ και η οικογένειά μου πανικοβληθήκαμε αρκετά. Δεν το περιμέναμε ξανά. Μετά από μερικές ημέρες, όταν πέρασε το πρώτο κύμα συναισθημάτων, της στενοχώριας και του θυμού, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από το δικό μου. Έπρεπε να το αντιμετωπίσω και ήξερα ότι θα τα κατάφερνα ξανά.

Η αποκατάσταση απαιτούσε υπομονή και καθημερινή προσπάθεια. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της διαδρομής, σωματικά και ψυχολογικά;

Οι πρώτες δύο ή τρεις εβδομάδες ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες. Δεν μπορούσα να κινηθώ χωρίς πόνο, ήμουν συνεχώς κουρασμένος και δεν είχα ενέργεια. Ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έχεις συνηθίσει να μπορείς να κάνεις τα πάντα και να κινείσαι ελεύθερα. Ξαφνικά, όλα αυτά χάνονται. Μετά την τρίτη ή την τέταρτη εβδομάδα αρχίζει σιγά σιγά η διαδικασία της αποκατάστασης, αλλά οι πρώτες εβδομάδες είναι πολύ δύσκολες.

Σήμερα αισθάνεσαι όπως πριν από την επέμβαση;

Νιώθω πολύ καλά. Προπονούμαι κανονικά με την ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες και αισθάνομαι ότι το σώμα μου έχει επανέλθει. Είμαι σε καλή φυσική κατάσταση και, ψυχολογικά, αισθάνομαι επίσης πολύ καλά. Είμαι έτοιμος.

Τι σου έδωσε τη δύναμη και το κίνητρο να συνεχίσεις, ακόμη και στις πιο δύσκολες ημέρες;

Το είχα περάσει ξανά στο παρελθόν, οπότε ήξερα τι απαιτούσε η διαδικασία. Υπήρχαν άνθρωποι που μου έλεγαν ότι ίσως να μην επιστρέψω ή με ρωτούσαν γιατί να επιστρέψω αντί να αποσυρθώ. Εγώ, όμως, το είχα καταφέρει ξανά και είχα την αυτοπεποίθηση ότι θα τα κατάφερνα και αυτή τη φορά.

Παράλληλα, έβλεπα καθημερινά τα παιδιά μου και τη σύζυγό μου. Πίστευαν σε μένα και με ενθάρρυναν. Ο γιος μου ήθελε να με δει ξανά να παίζω ποδόσφαιρο. Του είπα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, ότι θα έκανα την επέμβαση, θα περνούσα την αποκατάσταση και θα του έδειχνα τι σημαίνει να είσαι δυνατός.

Πόσο σημαντική ήταν η στήριξη της οικογένειάς σου σε αυτήν την περίοδο;

Η οικογένειά μου είναι πάνω απ’ όλα. Έχει περάσει περισσότερα μαζί μου από οποιονδήποτε άλλον. Έχει αλλάξει χώρες για χάρη μου, ενώ ήρθε μέχρι την Αγγλία για να βρίσκεται μαζί μου στο νοσοκομείο. Η οικογένειά μου είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου.

Πέρα από την οικογένειά σου, έλαβες σημαντική στήριξη και από τον Απόλλωνα. Πώς βίωσες τη συμπαράσταση του προπονητή, των συμπαικτών και του προσωπικού της ομάδας;

Οι άνθρωποι στον Απόλλωνα ήταν εξαιρετικοί μαζί μου. Οι συμπαίκτες, ο προπονητής, ο πρόεδρος και το προσωπικό μου έστελναν μηνύματα ακόμη και όταν ήμουν στο νοσοκομείο στην Αγγλία. Δεν ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν, αφού ήμουν στην ομάδα μόλις μία εβδομάδα και δεν τους γνώριζα καλά. Όταν επέστρεψα, όμως, με υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες και μου έδειξαν ότι με περίμεναν. Το εκτιμώ πραγματικά.

Ο Ερνάν Λοσάδα έχει μιλήσει δημόσια για την προσπάθειά σου και το κίνητρό σου. Τι σημαίνει για σένα η εμπιστοσύνη του;

Είναι σημαντική. Ο προπονητής ήταν δίπλα μου σε όλη αυτή τη διαδρομή. Φαντάζομαι ότι ήταν και για εκείνον ένα μεγάλο πλήγμα, αφού με έφερε στην ομάδα και μόλις έξι ή επτά ημέρες αργότερα έμαθε ότι χρειαζόμουν επέμβαση στην καρδιά. Τώρα, όμως, ελπίζω να επιστρέψω και να μπορέσω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του, όπως και την εμπιστοσύνη ολόκληρου του συλλόγου. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα και να μη χάσω πολύ χρόνο από τη σεζόν.

Έχεις πλέον εξασφαλίσει την απαραίτητη ιατρική έγκριση και είσαι διαθέσιμος και τυπικά. Πώς αισθάνεσαι γνωρίζοντας ότι μπορείς να επιστρέψεις στους αγώνες;

Είμαι χαρούμενος και έτοιμος. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά τους τελευταίους τρεις μήνες για να βρίσκομαι στη σημερινή κατάσταση, να προπονούμαι και να αισθάνομαι τόσο καλά σωματικά. Ελπίζω να επιστρέψω στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό, γιατί ανυπομονώ.

Ήρθες στον Απόλλωνα για να βοηθήσεις την ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα. Τι σημαίνει για σένα η προσωπική για αγωνιστείς ξανά με τη φανέλα της ομάδας;

Ήρθα εδώ για να παίξω και να βοηθήσω την ομάδα. Ήθελα να συμβάλλω ώστε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αλλά οι πρώτοι μήνες δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελα. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα ξεκίνησε πολύ καλά τη σεζόν, υπάρχει αυτοπεποίθηση και θετικό κλίμα. Ελπίζω τώρα να μπορέσω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και να βοηθήσω τον Απόλλωνα στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Μια τόσο δύσκολη εμπειρία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Έχεις αλλάξει κάτι στον τρόπο που αντιμετωπίζεις το παιχνίδι;

Όχι, όσο τον τρόπο που βλέπω το ποδόσφαιρο. Το αγαπώ. Αν δεν το αγαπούσα, δεν θα επέστρεφα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια και είχα την τύχη να έχω μια καλή ποδοσφαιρική καριέρα. Κάποιοι με ρωτούν γιατί να πάρω το ρίσκο και να συνεχίσω, αλλά αγαπώ το ποδόσφαιρο. Είναι αυτό για το οποίο ξυπνώ κάθε μέρα με ενθουσιασμό. Έχω ακόμη μερικά χρόνια μπροστά μου και θέλω να τα αξιοποιήσω στο έπακρο.

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι για το υπόλοιπο της σεζόν και τι θα ήθελες να πετύχεις με τον Απόλλωνα;

Πρώτα απ’ όλα, θέλω να αγωνιστώ όσο το δυνατόν περισσότερο. Ήρθα εδώ για να παίξω και θέλω να επιστρέψω στην αρχική ενδεκάδα. Έχω βρεθεί στους αγώνες μαζί με τους φιλάθλους και ανυπομονώ να ζήσω αυτή την εμπειρία μέσα από το γήπεδο. Ελπίζω να κατακτήσω ένα τρόπαιο με τον Απόλλωνα. Όταν αγωνίζεσαι σε έναν μεγάλο σύλλογο, σε οποιονδήποτε χώρο, το σημαντικότερο είναι να κερδίζεις τίτλους.

Τέλος, ποιο είναι το μήνυμά σου προς τους φίλους του Απόλλωνα που σε στήριξαν και σου έστειλαν μηνύματα κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής σου;

Σας ευχαριστώ. Το εκτιμώ πραγματικά και, όπως είπα, ελπίζω να μπορέσω να ανταποδώσω τη στήριξή σας μέσα στο γήπεδο. Ελπίζω να καταφέρουμε όλοι μαζί να κερδίσουμε κάτι.