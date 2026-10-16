Η παρακάμερα της ΑΕΚ με Σαχτάρ: Ιστορική κιτρινόμαυρη εξέδρα στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό, ωστόσο οι φίλοι της ΑΕΚ έγραψαν ιστορία στο Λονδίνο.

Περισσότεροι από 10.000 βρέθηκαν στις κερκίδες του «Στάμφορντ Μπριτζ» για τον αγώνα του Champions League απέναντι στην Σαχτάρ και η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν πριν, στη διάρκεια του αγώνα αλλά και μετά από αυτόν παρά την ήττα αποτυπώνεται από όσα κατέγραψε η παρακάμερα της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ.

sport-fm.gr