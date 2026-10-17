Για να κάνουν σεφτέ...

Τρεις ομάδες δεν πανηγύρισαν καμία νίκη μέχρις στιγμής στο πρωτάθλημα και οι δυο ανταγωνίζονται σήμερα. Ο λόγος για τις Krasava E.N.Y. και Καρμιώτισσα, οι οποίες με αγώνα στο στάδιο «Αμμόχωστος – Επιστροφή», στις 18:00, ανοίγουν την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Η ομάδα του Ύψωνα είναι στη χειρότερη θέση, δηλαδή στον πυθμένα του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας δεχθεί πέντε ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια στην αρχή του πρωταθλήματος.

Πάντως, στο στρατόπεδο της ομάδας βελτιώθηκε η ψυχολογία μετά την καταγραφή της πρώτης επιτυχίας στη σεζόν, κερδίζοντας μεσοβδόμαδα με 2-0 τον Σπάρτακο, μια νίκη που πρόσφερε το εισιτήριο για συμμετοχή στη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Coca-Cola. Από την άλλη, το συγκρότημα των Πολεμιδιών μάζεψε τρεις βαθμούς στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση, φέρνοντας ισοπαλία στους τρεις από τους πέντε αγώνες που έδωσε.