Ηλιόπουλος για Βαρδινογιάννη: «Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος»

Αναλυτικά η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου:

16 Οκτωβρίου 2026

​Αξιότιμε Γιώργο Βαρδινογιάννη,

Αγαπητέ Γιωργάρα...

​Θα ήθελα να σου απευθύνω λίγα λόγια τιμής, ερχόμενα ατόφια από μέσα μου...

​Καπετανιε, στα χρόνια που ήσουν στον Μικρόκοσμο μας, θαύμασα το Πάθος και τον Αυθορμητισμό σου και τον δικό σου «ιδιαίτερο» για κάποιους τρόπο έκφρασης...

​...Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο...

​Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά...

​Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα...

​Κουράγιο, Δύναμη σε όλη την οικογένεια και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί σου...

​Με Εκτίμηση και Αγάπη

Μάριος Παναγιώτη Ηλιόπουλος