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Αποχαιρέτησε τον «Καπετάνιο» ο Παναθηναϊκός: «Σφράγισε την πορεία μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε την θλίψη της για την απώλεια του «Καπετάνιου» Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Ο ιστορικός πρόεδρος του συλλόγου «έφυγε» από την ζωή και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη της, στέλνοντας παράλληλα συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του ιστορικού προέδρου του συλλόγου, Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Ο Καπετάνιος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην Ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο, αναλαμβάνοντας την προεδρία της ΠΑΕ το 1979 και παραμένοντας στο τιμόνι της για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Στα 21 χρόνια της ενεργής παρουσίας του στον σύλλογο, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, γράφοντας αρκετές από τις πιο ένδοξες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του.

Ο Παναθηναϊκός της εποχής του Γιώργου Βαρδινογιάννη μεγαλούργησε και στην Ευρώπη. Τη σεζόν 1984-85 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, σε μια πορεία που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη των φίλων του συλλόγου. Τη σεζόν 1995-96 επανέλαβε το κατόρθωμα στο Champions League, φτάνοντας ξανά μια ανάσα από τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με την ιστορική νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Σπουδαίες ήταν και οι παρουσίες του Τριφυλλιού τη σεζόν 1987-88, όταν έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση του Κυπέλλου UEFA, αλλά και τη σεζόν 1991-92, στο πρώτο πειραματικό Champions League, όπου ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και πάλι στην τελική οκτάδα της Ευρώπης. Ήταν χρόνια στα οποία η ομάδα στάθηκε με κύρος και αυτοπεποίθηση απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνεχίζοντας με απόλυτη επιτυχία στον δρόμο που άνοιξε η θρυλική πορεία του Γουέμπλεϊ.

Επί των ημερών του, αναπτύχθηκε και η περίφημη ακαδημία του Παναθηναϊκού, που έβγαλε σπουδαίους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτέλεσαν βασικό πυρήνα στην κατάκτηση του Euro 2004. Το όραμά του για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής σε επαγγελματικά πρότυπα αποτέλεσε οδηγό για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πέρα από τους τίτλους, τις διακρίσεις και τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε ένας άνθρωπος που σφράγισε ανεξίτηλα την πορεία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με την ισχυρή προσωπικότητά του, την αποφασιστικότητα και την αφοσίωσή του στην ομάδα μέχρι και τις τελευταίες μέρες της ζωής του, άφησε ένα αποτύπωμα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας του Τριφυλλιού.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση τον Καπετάνιο.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

sdna.gr 

Κατηγορίες

Super League

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